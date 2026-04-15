Una de las grandes preguntas que surgen entre los chivahermanos es por qué Brian Gutiérrez pasó de titular a suplente en las Chivas de Gabriel Milito cuando es claro que cambia su manera de jugar. En medio de este contexto, Jesús Bernal, periodista del Guadalajara, confirmó que la decisión del entrenador argentino es táctica y que no hay una pelea entre ellos.

El primer video que trascendió de Milito con los jugadores del Rebaño Sagrado en el vestidor es que confiaba en ellos y que les advertía que con él las caritas no iban. Su palabra la cumplió porque para el Clausura 2026 decidió dejar colgado a Alan Pulido, por indisciplina, y a Érick Gutiérrez, quien no aceptaba ser suplente.

La actualidad tiene a Chivas como líder en absoluto de la Liga MX, pero con un punto de seis tras el empate ante Pumas y la derrota por goleada frente a Tigres. Luego de lo sucedido en Nuevo León, la pregunta que comienza a surgir entre los chivahermanos es si hay una pelea entre Gabriel Milito y Brian Gutiérrez para que no sea titular tras su gran inicio en el Clausura 2026 y que marca la diferencia cuando juega.

Brian Gutiérrez no es titular para Gabriel Milito en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Esta noche este cuestionamiento llegó a Trabuco Rojiblanco, por lo que Jesús Bernal se encargó de despejar cualquier tipo de dudas al respecto. “Problemas no. Lo hemos explicado que con Milito no es que eres central y porque eres central. No, tienes que adaptarte a lo que el técnico busca. Aunque Brian pueda ser titular con el Vasco Aguirre, pues si en el esquema de Milito hay alguien más que da más de lo que pide Gabriel está claro que aunque sea titular en el Tri no vas a jugar. Y es el caso de Brian, es el caso de Camberos y es el caso de Padilla”, explicó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Puebla por el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción ante Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos.