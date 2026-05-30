Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras imponerse a Tigres, alcanzando una marca que lo coloca por delante de Chivas.

La historia de la CONCACAF tuvo un movimiento importante este sábado, pues Toluca se proclamó campeón de la Concachampions 2026 después de vencer a Tigres en una dramática tanda de penales, resultado que no solo le permitió levantar el trofeo de la región, sino también superar a Chivas en el número de títulos obtenidos en la competencia.

Tras un encuentro muy disputado en los 90 minutos y el tiempo extra, la definición llegó desde los once pasos, donde los Diablos Rojos mostraron mayor contundencia para quedarse con el campeonato.

Con este triunfo, el conjunto mexiquense sumó una nueva estrella internacional a sus vitrinas bajo el mando de Antonio Mohamed y consolidó uno de los momentos más exitosos de su historia reciente.

Desafortunadamente para los intereses del Club Deportivo Guadalajara, este nuevo campeonato permitió a los “Escarlatas” superar al Rebaño Sagrado en el historial de la Concachampions.

¿Cuántos títulos tiene Toluca y Chivas en Concachampions?

Con esta consagración, Toluca alcanzó los tres títulos de Concachampions en su historia y dio un paso al frente. De esta manera, los Diablos Rojos lograron superar al Club Deportivo Guadalajara, quien cuenta con apenas dos.