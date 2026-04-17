Las Chivas de Guadalajara apuntan a las últimas tres jornadas de la fase regular en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscarán quedarse con el liderato que ostentaron durante todo el certamen. Este sábado, el Rebaño Sagrado se medirá ante Puebla, mientras hay novedades en cuanto al probable once, elogios a Gabriel Milito y reportes vinculados a la Selección Mexicana.

¿Whalley o el Tala Rangel vs. Puebla?

En los últimos días se especuló con la posibilidad de que Óscar Whalley fuera titular este fin de semana frente a Puebla en el Estadio Akron. Sin embargo, el periodista José María Garrido ventiló que hasta el momento Milito no ha tenido plática con alguno de los dos porteros, por lo que quien se perfila para continuar como titular es Raúl Rangel. El Tala deberá romper filas con el Tri a partir del 6 de mayo, pero podría jugar sin problemas los últimos tres juegos de fase regular.

Bryan González sobre Gabriel Milito

En diálogo con Telemundo, Bryan González tuvo palabras de elogio para con el entrenador rojiblanco: “El profe Milito ha sido muy importante en este momento de Chivas; si bien el torneo pasado ya veníamos mostrando cosas, creo que este torneo lo hemos podido consolidar en los resultados también. El nos hace pisar el suelo y estar humildes en todo momento. Creo que eso es muy bueno de parte de él, porque hace que el jugador siempre esté dando su 100%”, señaló el Cotorro, uno de los pilares inamovibles en el esquema del Rebaño.

Chivas busca asegurar Concachampions

Si el Guadalajara derrota al Puebla este 18 de abril, alcanzará 63 puntos en la tabla anual de la temporada. Este puntaje le garantizaría no caer más allá de la cuarta posición, asegurando así uno de los seis boletos directos de la Liga MX para la Concachampions 2027. De este modo, Chivas amarraría su regreso al torneo internacional mediante el criterio de puntos acumulados en el año futbolístico.

Los rojiblancos que irán con la Selección Mexicana

Faltan menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo y la próxima semana se dará a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que concentrarán con el Tri, pero el periodista Gibrán Araige ya anticipó que de los elementos rojiblancos, serán llamados a la Selección Mexicana: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Quienes no estarían, por ende, serían Luis Romo y Diego Campillo, quienes han ingresado en algunas convocatorias de Javier Aguirre.