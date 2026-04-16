La historia de André Marioni Ham en Chivas es la de una promesa que llegó a rozar el primer equipo, pero cuyo proceso se vio interrumpido antes de consolidarse. Formado en la cantera rojiblanca, el mediocampista supo destacarse por su técnica y su pegada, dejando varios golazos en Fuerzas Básicas que lo posicionaban como uno de los talentos a seguir dentro de su generación.

Su momento más significativo con el primer equipo llegó en 2022, cuando fue convocado para la Leagues Cup. Allí no solo tuvo la oportunidad de debutar, sino también de vivir una experiencia completa junto al plantel profesional: viajes, concentraciones y el día a día con futbolistas de Primera División. En una entrevista con Rebaño Pasión, el propio jugador relató lo que significó ese salto, marcando ese episodio como un punto de inflexión en su joven carrera.

En paralelo a esa experiencia con el primer equipo, Marioni Ham también lograba consolidarse como una pieza importante en la estructura formativa de Chivas. Fue protagonista en el equipo Sub-23, donde no solo portó la cinta de capitán, sino que también se consagró campeón bajo la conducción de Pepe Meléndez. Ese presente lo posicionaba como uno de los futbolistas mejor valorados de su generación y lo acercaba, paso a paso, a una oportunidad más sostenida en el máximo nivel.

Sin embargo, cuando parecía que su crecimiento encontraba un rumbo claro, una lesión importante interrumpió su progresión. El golpe llegó en un momento clave y, sumado a algunas recaídas posteriores, terminó por cortar el impulso que había construido dentro del club. A partir de ahí, con poco rodaje en el Tapatío y sin oportunidades en Liga MX, su ciclo en Chivas fue quedando relegado. Finalmente, el mediocampista salió del club como agente libre, cerrando una etapa en la que mostró condiciones, pero no logró afirmarse en el futbol profesional.

Marioni Ham debutó con la Jaiba Brava

Hoy, ya fuera del entorno rojiblanco, Marioni Ham intenta escribir un nuevo capítulo en su carrera. Su llegada a la Jaiba Brava, en la Liga de Expansión, representa una oportunidad concreta para sumar minutos y continuidad. El mediocampista hizo su debut oficial en la categoría el pasado 11 de abril, en la victoria por 2-1 como visitante ante Alebrijes de Oaxaca, donde ingresó para disputar los últimos 13 minutos. Ese primer paso, aunque breve, marca el inicio de una nueva etapa en la que buscará ganar terreno y consolidarse, con la mira puesta en tener un rol más importante de cara al próximo torneo y reactivar su carrera.