El exjugador de Chivas y mundialista con México protagonizó una discusión durante un partido infantil en Estados Unidos y su respuesta se volvió viral en redes sociales.

Manuel Vidrio, ex jugador de Chivas, reapareció en la escena pública luego de protagonizar una discusión durante un partido de categorías infantiles en Estados Unidos. El exjugador de Chivas fue captado en video mientras intercambiaba palabras con una persona del entorno rival, en una escena que terminó viralizándose en redes sociales.

De acuerdo con los videos difundidos por asistentes al encuentro, la discusión comenzó tras varios reclamos desde la tribuna y las bancas. En medio del intercambio, Vidrio respondió a una persona que aparentemente intentó despretigiar su carrera, a lo que el ex futbolista le recordó su trayectoria como profesional y seleccionado nacional.

“¿Tú dónde jugaste?”, lanzó el exdefensor antes de agregar que disputó partidos con la Selección Mexicana y que incluso formó parte del Mundial de Corea y Japón 2002. La frase fue suficiente para que el video se multiplicara en distintas plataformas, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados entre aficionados al futbol mexicano.

Según los reportes, Vidrio actualmente trabaja en Estados Unidos dirigiendo equipos infantiles. Durante el altercado también se le escucha mencionar que se encuentra en ese país porque busca obtener la ciudadanía estadounidense, comentario que generó todavía más reacciones y críticas en redes sociales.

¿En dónde jugó Manuel Vidrio?

Más allá de la polémica, Manuel Vidrio cuenta con una trayectoria importante dentro del futbol mexicano. Surgido de Chivas, también defendió las camisetas de Toluca, Tecos, Pachuca y Veracruz, además de tener un paso por el futbol español con Osasuna bajo las órdenes de Javier Aguirre. Con los Tuzos conquistó varios títulos y logró consolidarse como uno de los defensores más reconocidos de su generación.