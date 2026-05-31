El Rebaño vuelve a ser la principal base de la Selección Mexicana y supera al América dentro y fuera de la cancha.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Chivas puede presumir un logro que trasciende lo deportivo. El Guadalajara se consolidó como la principal base de la Selección Mexicana y, además, se convertirá en el club de la Liga MX que más dinero recibirá por parte de la FIFA gracias a la participación de sus jugadores en la justa mundialista.

De acuerdo con el Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, el Rebaño percibirá un total de 2 millones 640 mil dólares por aportar cinco futbolistas al combinado nacional. Esta cifra coloca al conjunto rojiblanco por encima del Club América, que recibirá 2 millones 112 mil dólares gracias a la presencia de cuatro jugadores en la Copa del Mundo.

Rangel y Romo fueron los rojiblancos titulares ante Australia (Imago7)

El aporte de Chivas al Tri está encabezado por futbolistas de experiencia como Luis Romo y Roberto Alvarado, piezas habituales dentro del esquema mexicano. A ellos se suman dos de las grandes apuestas a futuro de la institución: Brian Gutiérrez y Armando González, quienes han despertado interés de varios clubes europeos de cara al mercado posterior al Mundial. El quinto integrante de la lista es Raúl Rangel, arquero que apunta a tener un papel protagónico durante el torneo.

Precisamente la posible titularidad de Tala Rangel representa uno de los aspectos más llamativos para la institución rojiblanca. Si el guardameta arranca de inicio en el partido inaugural del próximo 11 de junio, se convertirá en el primer portero surgido de Chivas en defender el arco mexicano en una Copa del Mundo desde Oswaldo Sánchez en Alemania 2006.

A Chivas le costó la Liguilla su aporte a Selección Mexicana

Sin embargo, este éxito también tiene una lectura menos favorable para el club. La concentración de varios de sus jugadores con la Selección Mexicana durante los meses previos afectó la preparación del equipo y redujo considerablemente las opciones de contar con el plantel completo durante la Liguilla del Clausura 2026. Aun así, en Verde Valle entienden que el protagonismo de sus futbolistas en el máximo escenario del futbol mundial confirma el valor de un proyecto que vuelve a colocar a Chivas como el principal proveedor de talento para el Tri, algo que no ocurría desde los procesos mundialistas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.