Uno de los jugadores que la afición de Chivas espera que se confirme en las próximas semanas es el de Denzell García. En medio de los rumores sobre su no llegada, César Merlo reportó que el Guadalajara no se bajó de las negociaciones, señaló que es un fichaje complicado y que FC Juárez no pide 10 millones de dólares como trascendió.

El viernes Jesús Bernal dio de qué hablar debido a que informó que fuentes del Rebaño Sagrado aseguraban que estaban caídas las negociaciones por el mediocampista de los Bravos. “Denzell García NO LLEGARÁ a Chivas”, tuiteó el periodista de ESPN, por lo que muchos aficionados se enojaron innecesariamente con él.

Con el correr de las horas César Huerta reportó que de momento Chivas no iba a ir por Denzell García si FC Juárez no baja sus pretensiones. En medio de este tironeo de información, César Merlo reveló que el Guadalajara sigue pendiente por el jugador fronterizo.

Denzell García es seguido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La llegada de Denzell García a Chivas no está descartada. Es una negociación que no es fácil porque Juárez pide un dinero elevado. No los 10 millones de dólares que algunos dijeron, pero sí una plata muy elevada. Hay buena relación entre las dos directivas, pero recordemos que las últimas negociaciones fueron muy largas entre Bravos y Chivas. ¿Es un jugador que interesa? Sí. ¿Hay una negociación? Sí. ¿Se rompió la negociación? No. ¿Está avanzada la negociación? Tampoco”, comentó.

Kevin Castañeda será nuevo jugador de Chivas

Esta mañana se confirmó que Kevin Castañeda será jugador de Chivas para el Apertura 2026. “La directiva rojiblanca alcanzó un principio de acuerdo con los Xolos de Tijuana para concretar el traspaso de Kevin Castañeda. SuperDeportivo puede confirmar que el jugador llegará a la Perla Tapatía para apuntalar el ataque del equipo con un contrato firmado a largo plazo”, reportó César Merlo.