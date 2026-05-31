Chivas se encuentra en plena preparación para el Apertura 2026. De cara al siguiente torneo Alejandro Manzo y Javier Mier vuelven a tener un gran acierto en el mercado de pases.

Es un hecho que Chivas logró cerrar la llegada de Kevin Castañeda de Tijuana para el Apertura 2026. De lo que nadie habla es del gran acierto de Alejandro Manzo y Javier Mier en un nuevo mercado de pases: fichan jugadores que no solo son adecuados para el proyecto de Gabriel Milito, sino que también son fieles aficionados del Guadalajara.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado necesita refuerzos de fuste que enriquezcan la plantilla para el siguiente torneo. Especialmente porque se notó la falta de experiencia y jerarquía en momentos importantes de jugadores que entran a llevarse por delante al rival sin importar quién sea. Ante Cruz Azul se notó esa situación.

El Apertura 2026 para Chivas es un parteaguas importante en la era de Gabriel Milito debido a que necesita coronarse. Toluca y Cruz Azul los superaron en títulos generales, por lo que es necesario volver a ganar un torneo. Esta mañana se dio a conocer que el Guadalajara tendrá un refuerzo de la jerarquía de Kevin Castañeda.

Kevin Castañeda será nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

El acierto de Manzo y Mier en el mercado de Chivas

Al igual que en los últimos mercados de pases Alejandro Manzo y Javier Mier vuelven a acertar en un aspecto importante además de la calidad ya que están concretando la llegada de un fiel aficionado de Chivas. Kevin Castañeda es otro futbolista que va a cumplir el sueño de jugar en el club de sus amores y es un hecho que va a dejar todo por el Guadalajara.

Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez, jugadores que no habían tenido relación con el club, son chivahermanos desde nacimiento por sus padres. Desde que llegaron dejaron todo en cada partido y se han mostrado dolidos por perder o empatar un partido de la fase regular.