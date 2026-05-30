Además de la ambición por reforzar la plantilla, la directiva se ha movido en tiempo y forma para ganar tiempo de trabajo.

Después de años en donde la competitividad no estuvo a la altura de lo que se espera de un grande como Chivas, por fin el Rebaño Sagrado ha vuelto a tener un rol protagónico dentro del futbol mexicano. Aunque el pase a la final se le negó en los últimos dos torneos consecutivos, se observa un proyecto y una planificación orquestada por Javier Mier, Alejandro Manzo y Amaury Vergara.

El hecho de que Chivas ya esté próximo a cerrar la contratación de Kevin Castañeda, mediocampista de Tijuana, evidencia que hay deseo de seguir mejorando la plantilla. Lo mismo pasó en los últimos dos mercados, en los que llegaron nombres como Richard Ledezma, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

Chivas ha hecho buenos mercados desde la llegada de Javier Mier (Imago7)

Sin embargo, la mera contratación no es el único acierto de la directiva. Y es que un detalle no menor es que en los últimos mercados se logró que la mayoría de los refuerzos estén desde el día uno de pretemporada, para comenzar los trabajos bajo las órdenes de Gabriel Milito.

En la antesala al Clausura 2026, tanto Brian Gutiérrez como Ángel Sepúlveda se sumaron muy rápido a los entrenamientos en Verde Valle, mientras que Jonathan Pérez fue el último en llegar, ya con el torneo empezado. Sin embargo, tiempo atrás eso era algo habitual: que el Rebaño todavía gestionara por refuerzos durante las primeras jornadas.

Jonathan Pérez no logró entrar en la rotación de Chivas

La importancia de que los refuerzos puedan estar desde el Día 1 de Pretemporada también quedó a la vista con el caso de Jonathan Pérez, quien llegó en medio del torneo y nunca logró entrar en la rotación del primer equipo. Gabriel Milito fue claro al señalar que el mexicoestadounidense tenía menos tiempo de trabajo junto al equipo, por lo que aún debía de adaptarse al estilo de juego.