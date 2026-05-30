Durante su participación en el podcast oficial de Chivas, Miguel Gurwitz salió en defensa de una de las políticas más debatidas dentro del Club Deportivo Guadalajara: la búsqueda de futbolistas mexicoamericanos. El periodista consideró que la discusión no debería centrarse en cuestiones de identidad o nacionalidad, sino exclusivamente en la calidad de los jugadores que puedan reforzar al Rebaño Sagrado.

Para Gurwitz, la decisión de buscar talento en Estados Unidos no responde a un tema económico, sino deportivo. “Para mí ni siquiera es un tema económico, para mí es un tema de talento. Punto”, afirmó al explicar que la prioridad de cualquier institución debe ser encontrar a los mejores futbolistas disponibles dentro de los lineamientos que marca su propia historia y reglamento.

El comunicador también defendió a los jugadores nacidos fuera de México que son elegibles para vestir la camiseta rojiblanca. Recordó que muchas de sus familias emigraron en busca de mejores oportunidades y cuestionó las críticas que reciben. “¿Qué tiene de malo eso? ¿Dónde está el pecado, dónde está la traición?”, expresó, al tiempo que calificó algunos señalamientos como posturas “muy baratas” y “patrioteras”.

Además, Gurwitz aseguró que el verdadero error sería ignorar ese mercado. Desde su perspectiva, tanto Amaury Vergara como la estructura deportiva del club tienen la responsabilidad de buscar a los mejores prospectos posibles. “Si Amaury, si el cuerpo ejecutivo y el cuerpo directivo no está buscando el mejor talento disponible, están haciendo mal su chamba”, sentenció.

No alcanza con las Fuerzas Básicas

Finalmente, Gurwitz explicó que esta estrategia no implica que los futbolistas formados en Estados Unidos sean mejores que los surgidos de la Cantera Rojiblanca, sino que responde a una necesidad de ampliar el universo de búsqueda. Para el comunicador, cuando las Fuerzas Básicas no generan suficientes alternativas para cubrir todas las necesidades del primer equipo, la obligación de la directiva es seguir rastreando talento donde sea necesario para darle a Chivas lo mejor que exista dentro de su mercado permitido.