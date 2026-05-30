La sequía de títulos que arrastra el Club Deportivo Guadalajara ha llevado a que ciertos detractores del Rebaño Sagrado esbozaran una curiosa teoría en los últimos años: la de que ningún jugador de renombre quería vestir los colores rojiblancos. Esto quedó completamente descartado con los últimos movimientos de Chivas en el mercado, ya que los últimos fichajes han puesto mucho de su parte para llegar a Verde Valle.

En las últimas horas salió a la luz que Chivas tiene negociaciones avanzadas para el fichaje de Kevin Castañeda, mediocampista ofensivo de Tijuana que ha sido uno de los más destacados en el último Clausura 2026 de la Liga MX. El futbolista de 26 años tiene el deseo de llegar al Guadalajara, a tal punto de que otra vez se han viralizado imágenes de su infancia con la playera rojiblanca, tal y como ocurrió con otros fichajes. Incluso, en una antigua entrevista Castañeda reconoció que su ídolo de niño era Alberto “Venado” Medina.

Salió a la luz una imagen de Kevin Castañeda con la playera de Chivas en su infancia (Captura)

Si vamos más atrás, ese deseo de llegar a Chivas ha sido un factor común de los últimos refuerzos. Brian Gutiérrez, por ejemplo, también dejó en clara su conexión con el Rebaño y no dudó en dejar Estados Unidos para llegar a México. La apuesta le salió bien, ya que seis meses la alcanzaron para ganarse un lugar en la convocatoria del Tri para la próxima Copa del Mundo. Lo mismo sucedió con Jonathan Pérez, un refuerzo que de momento no ha tenido oportunidades, pero también tuvo el deseo de fichar por Chivas.

En el último mercado, también estuvo el caso de Ángel Sepúlveda, experimentado delantero que estaba en un proyecto interesante como el de Cruz Azul, pero apostó por tener una revancha con el Rebaño. Y ahí están también los casos de Efraín Álvarez o Richard Ledezma, quienes también hicieron fuerza para llegar a Chivas: uno en una operación millonaria desde Xolos, cuando el América también lo buscaba; el otro, llegando gratis desde Europa tras finalizar su contrato con PSV. Ambos, por supuesto, identificados con los colores rojiblancos.

El caso de Diego Campillo

Otro ejemplo es el de Diego Campillo, defensa que ni se lo pensó cuando surgió la posibilidad de regresar a Chivas desde Juárez y que también hizo fuerzas para que la operación se concrete. En su caso, canterano de la institución, decidió volver a su casa para convertirse rápidamente en un pilar defensivo del equipo dirigido por Gabriel Milito.

El proyecto de Chivas y la puerta para Selección Mexicana o Europa

Como si fuera poco, los jugadores que eligen llegar a Chivas lo hacen también entusiasmados por el proyecto deportivo que se tiene con Gabriel Milito, donde se están formando equipos muy competitivos, con una idea de juego clara y ofensiva. E incluso, el llegar al Guadalajara también ha demostrado ser una puerta de ingreso a la Selección Mexicana o de transferencia al futbol europeo.

Denzell García también quería lllegar a Chivas

De hecho, el otro nombre que sonó para el Rebaño en este mercado es el de Denzell García, futbolista de los Bravos de Juárez y que vaya casualidad, también tenía el deseo de llegar al Guadalajara, según trascendidos. En su caso, la millonada que pedía el club fronterizo hizo que la directiva rojiblanca se echara hacia atrás en su intención y finalmente avanzara por Kevin Castañeda.