Dos de las máximas figuras actuales del plantel alcanzaron un acuerdo para seguir defendiendo la camiseta rojiblanca durante los próximos torneos.

Las buenas noticias están comenzando a aparecer en el entorno de Chivas Femenil en donde después de semanas de diversos rumores en torno a la permanencia de muchas jugadoras, la directiva encabezada por Nelly Simón sorprendió con las renovaciones de Blanca Félix y Adriana Iturbide.

Durante los días recientes, el Guadalajara ha hecho oficial las salidas de Kinberly Guzmán y Casandra Montero, en donde hay otras futbolistas de las que se ha rumorado que podrían abandonar el redil en las próximas semanas.

Sin embargo, este viernes, el conjunto rojiblanco dio a conocer que la legendaria portera rojiblanca permanecerá defendiendo los tres postes del Rebaño hasta el 2029, por lo que permanecerá durante tres años más en la escuadra tapatía para seguir incrementando su legado en el que presume 3 títulos oficiales con las rojiblancas.

Por su parte, Adriana Iturbide era una de las jugadoras que estaba en boca de todos por los rumores que la ponían con un pie en la escuadra de Xolas de Tijuana; sin embargo, en las horas recientes habría alcanzado un acuerdo para permanecer en el redil durante año y medio, es decir, su contrato terminaría en diciembre del 2027.

¿Cuáles son los números de Blanca Félix con Chivas Femenil?

Juegos jugados: 257

Minutos: 22 mil 889

Porterías en cero: 99

¿Cuáles son los números de Adriana Iturbide con Chivas Femenil?

Juegos jugados: 144

Minutos: 6 mil 608

Goles: 37

¿Quiénes podrían marcharse de Chivas Femenil previo al Apertura 2026?

Pese a que la directiva se ha mantenido en silencio, estarían surgiendo versiones que cada vez cobran más fuerza, ya que se mantiene en suspenso la continuidad de Carolina Jaramillo, Damaris Godínez y hasta Celeste Espino.