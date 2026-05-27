La futbolista no logró tener la continuidad deseada en el balompié y ahora trataría de incursionar en algo ajeno al balompié.

El futbol es un deporte que implica mucho desgaste físico y también emocional, por lo que muchos futbolistas deciden dar un paso al costado debido a todo lo que implica este deporte de alto rendimiento, tal y como lo haría esta exjugadora de Chivas Femenil, Isabel Kasis.

La extrema que militó en el Atlético de San Luis durante el Clausura 2026 habría tomado la decisión de ponerle fin a su carrera en el balompié profesional pese a que apenas tiene 24 años de edad.

Según destapó la reportera de Fox Deportes, Paulina Benavente, Isabel Kasis habría decidido ponerle punto final a su carrera en los empastados tras el Clausura 2026, semestre en el que solamente participó en 6 partidos, sumando solamente 85 minutos en los que logró anotar un gol.

¿Cómo le fue a Isabel Kasis en Chivas Femenil?

La extremo llegó al Guadalajara como refuerzo para el Apertura 2022 proveniente del Atlético de San Luis, en donde no logró adaptarse al conjunto rojiblanco, participando solamente en 14 partidos en el año que defendió la camiseta tapatía en el que solo anotó un gol con el chiverío femenil.

Debido a que no logró adaptarse, Kasis regresó al conjunto potosino para el Apertura 2023 en donde poco a poco ha ido registrando menos actividad con la escuadra rojiblanca.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.