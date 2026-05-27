Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido la Liga MX a lo largo de su historia, dejando una huella imborrable dentro de Chivas por ser el autor de la décima estrella en el Verano de 1997; sin embargo, es innegable que su corazón se encuentra en Tigres.

El Tuca vivió una época dorada con el Guadalajara, logrando imponer récord de puntos y hasta levantando un campeonato; sin embargo, no se compara con el vínculo que generó con los felinos, en donde conquistó varios títulos en más de una década.

Es por eso que ahora Ferretti desató la polémica al asegurar que durante su estadía en el chiverío, jamás sintió una pasión similar en un Clásico Nacional contra América que el que vivía en el Regiomontano contra Rayados de Monterrey.

“Es muy pasional. Todos los clásicos son pasionales. Naturalmente está considerado como uno de los más grandes el América-Chivas, pero la gente piensa que nosotros no tenemos corazón.

“Yo digo que el de aquí, es más pasional. Aunque regional, pero es más pasional. El otro es nacional y yo estuve en Chivas contra el América y yo no sentía lo que así se siente“, aseguró el Tuca en entrevista con Judith Grace.

¿Cuáles títulos ganó el Tuca Ferretti en Chivas y cuáles conquistó con Tigres?

La realidad es que el Tuca dirigió al Guadalajara durante casi cuatro años, en donde disputó dos Finales y solo ganó una, la del Verano 97 contra Toros Neza. La siguiente, en el Invierno 98, cayó frente a Necaxa.

Por otra parte, Ferretti dirigió durante 11 años a los universitarios, en donde vivió su mejor etapa al ganar 5 Ligas MX, 3 campeón de Campeones, 1 Copa MX y 1 Concachampions.