El máximo organismo del balompié mundial ha sido categórico en su respuesta y ha dejado al Guadalajara sin la posibilidad de regresar a la contienda más importante del continente.

La ilusión de que los clubes de la Liga MX pudieran regresar a la Copa Libertadores próximamente se ha esfumado nuevamente debido a orden expresa de la FIFA, determinación que ha truncado la ilusión de millones de aficionados de Chivas que añoraban volver a esa competencia.

El Guadalajara es uno de los clubes que mejor representaron a todo México en la competencia de clubes más importante del continente, realizando múltiples hazañas frente a adversarios sudamericanos que tuvieron que demostrar su respeto por la escuadra tapatía.

Sin embargo, el comunicador David Medrano destapó que la FIFA ha negado rotundamente el regreso de los clubes de Concacaf a las competencias de Conmebol para evitar conflictos en todo el planeta.

“Hace unas semanas se manejó el rumor, pero cero. FIFA ha sido muy clara con Concacaf de nueva cuenta: ‘no se puede’. El único escenario oficial para que pueda haber partidos oficiales entre clubes de distintas confederaciones es el Mundial de Clubes que es de FIFA.

“Concacaf con Lionel Messi pensaron que tocando la puerta se las iban a abrir, pero FIFA explicó que si le abren la puerta a Concacaf para que pueda participar en la Copa Libertadores estoy abriendo la puerta y los árabes, desde hace rato esperan esa puerta para comprar un lugar en la Champions. No hay posibilidades de que los equipos mexicanos participen en la Copa Libertadores”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Chivas tiene un boleto pendiente a la Copa Libertadores?

Hay que recordar que el premio que otorgaba la Supercopa MX era el pase a la Copa Libertadores, trofeo que levantó el Guadalajara en el 2016 al derrotar al Veracruz de la mano de Matías Almeyda.

Sin embargo, el chiverío no recibió dicho beneficio debido a que en ese año se suscitó la separación de los calendarios de la Concacaf de la contienda de Conmebol, por lo que no se pudo participar en dicho torneo y el “premio” quedó pendiente para el Rebaño.