Chivas es uno de los equipos con mayor historia en el futbol mexicano, y buena parte de ese legado se ha construido gracias a sus participaciones internacionales. Donde sin duda más ha brillado el Guadalajara es en la Copa Libertadores, un torneo del que los clubes mexicanos llevan varios años ausentes, pero cuya puerta podría volver a abrirse en un futuro no tan lejano, desatando la ilusión de la afición rojiblanca.

La esperanza se reavivó tras recientes declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien habló sobre la posibilidad de que equipos de la MLS y la Liga MX vuelvan a participar en sus competencias. El tema surgió luego de que Jorge Mas, dueño del Inter Miami, insistiera públicamente en su deseo de ver al club estadounidense compitiendo en la Copa Libertadores, provocando una respuesta que ilusiona a toda la región.

Si bien Domínguez se mostró abierto al diálogo, también dejó claro que el regreso de clubes mexicanos y estadounidenses a torneos como la Copa Sudamericana o la Libertadores no depende directamente de la CONMEBOL. Para que esto pueda concretarse, es indispensable el aval de la CONCACAF, algo que, de darse, sería muy bien recibido por la confederación sudamericana, que vería con buenos ojos el retorno de equipos históricos como Chivas.

Chivas jugó Libertadores por última vez en 2012.

Domínguez explicó su postura con claridad: “Es un tema que deben discutir dentro de la CONCACAF… pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente. […] Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, por ahora son rumores y suposiciones, si quieren regresar, tienen que regresar a través de CONCACAF”, afirmó el dirigente, dejando abierta la posibilidad sin comprometer una decisión inmediata.

Para Chivas, la Copa Libertadores representa recuerdos imborrables. El Rebaño Sagrado es uno de los clubes mexicanos que mejores sensaciones dejó en Sudamérica, con episodios que aún generan conversación, como la recordada goleada a Boca Juniors o la final disputada ante el Inter de Porto Alegre. Su protagonismo lo colocó como uno de los equipos mexicanos con actuaciones más destacadas, llegando hasta la última instancia del torneo.

¿Desde cuándo dejaron de participar los equipos mexicanos en la Copa Libertadores?

Los clubes mexicanos dejaron de participar en la Copa Libertadores en 2016, marcando el final de una etapa histórica en la relación entre la Liga MX y la CONMEBOL. En el caso específico de Chivas, su última participación fue en 2012, en un momento complicado para la institución, donde no logró superar la fase de grupos. El Guadalajara sumó seis puntos en seis partidos, con dos victorias en un grupo compartido con Deportivo Quito, Defensor Sporting y Vélez Sarsfield, quedándose eliminado en la primera ronda.