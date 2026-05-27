La posición de defensa central es una de las que más urgencia parecía tener por reforzarse en Chivas desde antes de iniciar el Clausura 2026. De hecho, era la única zona del campo en la que Gabriel Milito habría pedido expresamente una contratación, aunque finalmente esa operación no pudo concretarse por distintas razones, dejando al Guadalajara con las opciones que ya tenía dentro del plantel.

Uno de los nombres que sonó con fuerza en aquel momento fue el de Víctor Guzmán, defensa central de Rayados de Monterrey, quien según distintos reportes habría pedido salir del club regiomontano. Ahora, su nombre vuelve a aparecer ligado a Chivas en este mercado de verano, aunque la realidad es que hoy luce todavía más complicada una posible llegada del Toro al Guadalajara.

Víctor Guzmán lleva en la mira de Chivas desde el torneo pasado.

La principal razón es que el deseo de Guzmán de abandonar Monterrey estaría relacionado con la mala relación que mantenía con Domènec Torrent, entrenador que ya no forma parte de Rayados. Además, con la llegada de Matías Almeida al banquillo regiomontano, prácticamente todos los futbolistas arrancarán desde cero buscando ganarse un lugar, incluyendo el propio defensor central.

Por el lado de Chivas, Gabriel Milito parece tener muy clara su base defensiva para el próximo torneo, considerando como piezas principales a José Castillo, Luis Romo, Diego Campillo y Daniel Aguirre. A eso se suma el regreso de Diego Ochoa y Luis Gabriel Rey, quien aunque jugó como contención en Puebla, conoce perfectamente la posición de central. Por ello, actualmente no parecería existir una necesidad urgente de incorporar otro zaguero.

A Chivas le urge más reforzar los carriles, con competencia para Bryan González y Richard Ledezma

Por otro lado, las posiciones que sí parecen necesitar refuerzos importantes son los carriles izquierdo y derecho. Aunque Bryan González y Richard Ledezma son titulares prácticamente indiscutibles para Gabriel Milito, el cuerpo técnico seguramente buscará que exista una competencia interna más fuerte y, además, contar con suplentes de alto nivel que puedan responder cuando sea necesario. Eso sí, jugadores como Miguel Gómez aprovecharon sus oportunidades en el cierre del torneo y dejaron claro que también pueden pelear por más minutos.