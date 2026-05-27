Óscar Whalley es uno de los jugadores que se llevó los aplausos de la afición de Chivas. En medio del descanso y la posible salida de Raúl Rangel, el portero dejó un mensaje en redes sociales.

Raúl Rangel es uno de los futbolistas que la afición de Chivas teme perder debido a que hay clubes de Europa que lo siguen de cerca para ficharlo para la temporada 2026-2027. En medio de este contexto, Óscar Whalley dejó un mensaje a Gabriel Milito y a la directiva rojiblanca al mostrarse entrenando en pleno periodo vacacional. Es un hecho que quiere llegar encendido ante la posible salida del Tala.

Sin duda el portero español dejó una enorme imagen luego de haber suplantado al Tala en la Liguilla. El guardameta mantuvo el cero en la vuelta ante Tigres, mientras que en la serie frente a Cruz Azul mantuvo siempre con vida al Guadalajara con atajadas claves contra tiros de Ebere, Palavecino y Rotondi.

Tras lo vivido en la Fiesta Grande del Clausura 2026, se habla mucho sobre el futuro de Óscar Whalley debido a que le queda un año de contrato con Chivas. Todos los interrogantes que aparecen son a partir de la posibilidad de que va a suceder con él si se queda Raúl Rangel para disputar el Apertura 2026.

Óscar Whalley fue el suplente de Raúl Rangel a lo largo del Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, el portero mexicoespañol envió un implícito mensaje a Gabriel Milito y a la directiva rojiblanca ya que en pleno periodo vacacional debido a que se mostró entrenando en redes sociales para llegar listo el 15 de junio al inicio de la pretemporada del Guadalajara. En el mismo se le ve realizando un trabajo específico con Héctor Lasanta, fisioterapeuta y readaptador de deportistas que se especializa en lesiones músculo-tendinosas y rodilla.+

Óscar Whalley habló de la Liguilla de Chivas

En diálogos con Diario AS, Óscar Whalley señaló que el Guadalajara hubiera dado pasos más importantes si no tenían bajas por la Selección Mexicana. “Obviamente hubiésemos estado más reforzados en la Liguilla con esos cinco jugadores. (…) Es bueno que haya cinco jugadores de Chivas en la selección porque eso significa que en el club se están haciendo las cosas muy bien y ojalá hubiera más y no hubieran jugado la liguilla con nosotros porque pues eso es lo mejor que le puede pasar al jugador de Chivas“, declaró.