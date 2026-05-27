Chivas ya trabaja en la planeación del Apertura 2026, y dentro de las posibles altas y bajas del plantel, el nombre que más fuerza ha tomado en los últimos días es el de Denzell García, mediocampista de contención de FC Juárez que encajaría muy bien en el esquema de Gabriel Milito. Su juventud, capacidad física y buen manejo de balón lo convierten en un perfil muy atractivo para el Guadalajara.

Sin embargo, que un jugador encaje futbolísticamente no garantiza automáticamente que Chivas vaya a ficharlo, pues todavía quedan muchos detalles por resolver en la negociación. El principal de ellos sería el precio, ya que distintos reportes señalan que Bravos pediría alrededor de 10 millones de dólares por el futbolista, una cifra bastante alta para el mercado mexicano.

Denzell García es buscado por Chivas.

Aunque la directiva fronteriza estaría abierta a incluir jugadores rojiblancos dentro de la operación para reducir el pago en efectivo, la cantidad sigue siendo muy elevada considerando que Chivas ya tiene a Fernando González en esa posición y además contará con el regreso de Luis Gabriel Rey. Por ello, en Verde Valle podrían considerar más conveniente invertir ese dinero en otras zonas del campo que hoy lucen más urgentes de reforzar.

Además, el Guadalajara parece haber encontrado un mercado muy interesante en futbolistas mexicoestadounidenses provenientes de la MLS. Como ejemplo están los casos de Brian Gutiérrez, quien habría costado cerca de 5 millones de dólares, Jonathan Pérez, que rondó los 3 millones, o incluso Cruz Medina, quien llegó a préstamo al Tapatío. Todo esto hace que pagar una cifra tan alta por un jugador de Liga MX luzca cada vez más complicado.

¿Cuáles serían las razones por las que Chivas sí decidiría pagar una cantidad tan alta por Denzell García?

Por otro lado, el talento y el perfil futbolístico de Denzell García sí podrían justificar una inversión tan importante. Con apenas 23 años, ha demostrado ser un mediocampista defensivo muy completo, destacando tanto en recuperación de balón como en anticipación y despliegue físico. Además, también sobresale por su control de balón, sus conducciones y sus pases progresivos, cualidades que Gabriel Milito suele exigirle prácticamente a todos sus jugadores y que podrían convertirlo en un futbolista clave para Chivas durante muchos años o incluso en una futura venta importante rumbo a Europa.