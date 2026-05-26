Chivas sigue de cerca todo lo que sucede con Denzell García. En medio de este contexto, revelan cuál es la postura del futbolista ante la posibilidad de ir a jugar con el Guadalajara.

Uno de los futbolistas que Chivas busca fichar para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García, quien acaba de romper filas con la Selección Mexicana y entró en su periodo de vacaciones. En medio de este contexto, dan a conocer que el mediocampista de FC Juárez le dijo a su entorno que avancen para convertirse en jugador del Guadalajara en el siguiente campeonato.

Pasan los días, las horas y los minutos y cada información que surge es que de momento no hay una oferta formal del Guadalajara a los Bravos para quedarse con su joya. Sin embargo, todos los insiders rojiblancos han señalado que la directiva rojiblanca avanza firmemente por el futbolista que es seguido por varios clubes de la Liga MX.

Ayer César Huerta dio a conocer que el Guadalajara ve como primera opción para reforzar la contención a Denzell García y que estudian la manera de quedarse con su fichaje. En medio de este contexto, Ricardo Durán no solo confirmó que no hay una propuesta, sino que además el futbolista pidió llegar al conjunto rojiblanco.

Denzell García es seguido de cerca

“En enero, Juárez pedía una cercana cifra de 4 MDD. Renovó el contrato de Denzell García en febrero, hoy su valor está entre los 8 y 10 MDD. Hasta hoy nadie ha puesto en la mesa de Bravos una oferta, ni Chivas, ni América ni Monterrey. El jugador quiere venir, lo dejó claro en su entorno”, reveló el periodista de Quiero TV en X.

Denzell García sabe que se va de FC Juárez

En las últimas horas, Denzell García dio a entender que sabe muy bien que hay interés de equipos de la Liga MX para ficharlo. “El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”, declaró.

Y agregó: “Le agradezco a la afición juarense, que siempre me ha dado la confianza. No sabría hablarte de mi futuro. Estoy feliz aquí en Juárez. Lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Lo tengo todo. Te soy sincero, cuando me hablan de si puedo dejar Juárez me duele una posible partida de aquí. Hoy estoy concentrado acá y hasta el último día que me toque estar acá y poner el nombre de Juárez en lo más alto”.