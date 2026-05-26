Hugo Camberos es una de las grandes promesas que tiene Chivas, pero Gabriel Milito no le termina de dar un rol más protagónico. Es momento de que el entrenador argentino tome una decisión que pueda molestar a la afición rojiblanca.

La llegada de Gabriel Milito permitió a Chivas no solo volver a ilusionarse con lograr la 13, sino que además le facilitó a la directiva encontrar en el técnico argentino al hombre ideal para dar un proceso adecuado de jugadores de fuerzas básicas al primer equipo. Sin embargo, el timonel rojiblanco tiene una deuda pendiente con la afición y se llama Hugo Camberos. El técnico rojiblanco debe decidir si es una pieza importante de su equipo o si le da vía libre para que se vaya del Guadalajara por más minutos.

El extremo rojiblanco debutó de la mano de Óscar García Junyent y fue una bocanada de aire fresco cuando se vivía una crisis deportiva muy profunda. Con la salida del entrenador español, el futbolista pasó de ver acción con regularidad a ser un suplente que veía un puñado de minutos con el Guadalajara.

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas los canteranos tomaron un rol protagónico, pero Hugo Camberos se mantuvo como una especie de bombero cuando los resultados no se encontraban. En el Clausura 2026 el timonel decidió enviarlo al campo de juego cuando el Rebaño Sagrado no podía ante Cruz Azul, Toluca, Tigres, Necaxa y Tijuana. A su vez, en la Liguilla vio minutos en la vuelta contra la Máquina y el resultado fue el mismo.

Hugo Camberos no ve minutos con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Camberos es un futbolista con una gambeta brutal que es acompañada con una velocidad que pocos tienen. Es un jugador que podría darle una alternativa interesante en las ofensivas del equipo de Milito para sacarse de encima a un defensor o llevarse una marca con alguna diagonal que pueda realizar de afuera hacia adentro.

Estadísticas proporicionadas por Transfermarkt. (Foto: Imagen genera por Google Geminis)

Es claro que Gabriel Milito sabe lo que puede aportar debido a que no es casualidad que lo haya enviado al campo de juego cuando la pelota quemaba. Sin embargo, es necesario que tenga otro tipo de rol en el equipo. Que sea habitual verlo jugar en el equipo, ya sea como titular o la primera o segunda opción desde el banco de suplentes, y no como una rueda de auxilio cuando la pelota no entra.

De no poder adaptar el sistema para darle más minutos es necesario que el entrenador argentino sea claro con la afición e indique cuál es el plan que hay con Hugo Camberos para no darle 10 o 20 minutos por encuentro. Es momento que el timonel rojiblanco y la directiva del Guadalajara le encuentren acomodo en otro equipo para que pueda jugar y que acepten las críticas válidas de los chivahermanos por encontrarle un rol protagónico a una joya que se forjó en Verde Valle.

¿Por qué Gabriel Milito no usó a Hugo Camberos en Chivas?

A lo largo del Apertura 2025 se afirmó que Gabriel Milito no lo utilizó a Hugo Camberos porque, al igual que Yael Padilla, había trabajado poco con él porque estaba en el Mundial Sub-20. Ya en el Clausura 2026 es claro que el entrenador argentino no es de usar extremo, motivo principal por el que no usó al canterano. Se habló mucho de que podía llegar a jugar como carrilero o lateral, pero todo indicaría que al técnico rojiblanco no le terminó de llenar el ojo en esa posición.