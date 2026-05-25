Terminó un nuevo torneo de la Liga MX y el Rebaño tendrá como objetivo volver más fuertes para pelear por el título en el Apertura 2026.

Finalizó el Clausura 2026 de la Liga MX, el cual coronó campeón a Cruz Azul luego de vencer por 2-1 a Pumas UNAM en el Estadio Universitario. Previamente, la Máquina Cementera había derrotado a las Chivas, en lo que muchos señalaron que sería una final anticipada. Mientras tanto, el Rebaño Sagrado apenas inicia su período de vacaciones y reportará recién a mediados de junio.

Chivas teme por la salida de Armando González

De momento no hay grandes detalles sobre lo que será la planificación del Guadalajara en el mercado de fichajes, pero lo que sí existe hacia el interior es temor por la posible salida de algunos jugadores importantes. Uno de ellos, Armando González, goleador del equipo que ya tiene a varios clubes europeos siguiéndole los pasos. Según el periodista Alejandro Ramírez, la directiva tiene a la Hormiga como uno de los grandes candidatos a salir.

Raúl Rangel, otro que podría salir

Una situación similar es la que vive el guardameta Raúl Rangel, quien apunta a ser titular con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y podría captar la atención de clubes europeos. De hecho, el Tala ya ha recibido sondeos. “Algo deben de saber para estar nerviosos”, expresó Alejandro Ramírez respecto al temor existente en la directiva por la posible salida de otro pilar clave del proyecto.

Juárez acepta a Gilberto Sepúlveda como parte de pago de Denzell García

Hasta el momento, el nombre que ha sonado con más fuerza para reforzar al Guadalajara es el de Denzell García, mediocentro de 22 años que milita en FC Juárez. Según informó el periodista Chema Garrido, los Bravos aceptarían a Gilberto Sepúlveda como parte de pago, pues buscan un marcador central con ese perfil. Sin embargo, la complicación pasa por el salario del futbolista, algo a lo que no estarían dispuestos a cubrir, por lo que el Tiba debería rebajar sus pretensiones para facilitar la operación.

Sígue la acción de Chivas Sub-17 en la Copa Imposible 2026

La categoría Sub-17 de Chivas, dirigida por Alberto Ascencio, se encuentra en Medellín con motivo de la disputa de la Copa Imposible 2026, certamen que reúne a varias de las mejores canteras de la región. Ayer el Rebaño debutó con un empate 1-1 ante Independiente Santa Fe y hoy la acción continuará con el duelo ante Argentinos Juniors por la Jornada 2. Mañana martes, en cambio, se cerrará la fase de grupos enfrentando a Atlético Nacional.