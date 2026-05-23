Las Fuerzas Básicas de Chivas son uno de los pilares más importantes de la institución, siendo consideradas desde hace años como una de las canteras mejor trabajadas no solo de México, sino de todo el continente americano. Por ello, no resulta extraño que los equipos juveniles del Guadalajara tengan constantemente roce internacional, y ahora volverán a hacerlo participando en un torneo que busca potenciar a las futuras estrellas del futbol: la Copa Imposible 2026.

El Guadalajara confirmó oficialmente que disputará la Copa Imposible 2026, certamen en el que competirá frente a otros 15 equipos Sub-17 provenientes de Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile, siendo además el único representante mexicano del torneo. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención es que el Rebaño Sagrado se enfrentará a Argentinos Juniors, uno de los exequipos de Gabriel Milito durante su etapa como entrenador.

Chivas quedó ubicado en el Grupo A, donde tendrá que medirse a Atlético Nacional, Argentinos Juniors e Independiente Santa Fe. Al finalizar la fase de grupos, el torneo se dividirá en tres diferentes eliminatorias: la Copa Oro, donde participarán los dos mejores equipos de cada grupo; la Copa Plata, que reunirá a los eliminados en los cuartos de final de la Copa Oro; y finalmente la Copa Bronce, en la cual competirán los equipos eliminados desde la primera fase.

Los clubes y selecciones que participarán en la Copa Imposible 2026 serán los siguientes: por Argentina estarán Boca Juniors, River Plate y Argentinos Juniors; por Brasil competirán Fluminense y Flamengo. Colombia contará con Deportivo Cali, Atlético Nacional, Fortaleza, Independiente Santa Fe, la Selección Colombia Sub-17, Selección Antioquia, Internacional de Palmira e Independiente Medellín. Además, participarán Bolívar de Bolivia, Universidad de Chile y, representando a México, las Chivas del Guadalajara.

¿Qué jugadores de Chivas viajarán a Colombia a jugar la Copa Imposible 2026?

La delegación rojiblanca estará integrada por 20 futbolistas, además del cuerpo técnico encabezado por Alberto Ascencio. Estos son los jugadores convocados por Chivas para disputar la Copa Imposible 2026 en Colombia: