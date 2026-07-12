Uno de los contratos que todo Chivas quiere que se extienda es el de Gabriel Milito. En medio de este contexto, revelan que el técnico argentino está cerca de firmar su renovación.

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción cuando debute oficialmente en el Apertura 2026 frente a Toluca por la jornada 1 en el Estadio Akron. En medio del mercado de pases y del inminente inicio del campeonato, la gran pregunta que surge es en relación con la renovación de Gabriel Milito. En medio de este contexto, Alex Ramírez, periodista de Rebaño Pasión, reveló que está todo encaminado.

Uno de los grandes aciertos de Javier Mier fue ir a fondo por un proyecto en el que muy pocos veían potencial. Ir a buscar a un argentino cuando Fernando Gago se había ido por la puerta de atrás en pleno torneo no entusiasmaba a nadie. Sin embargo, una sonrisa en el aeropuerto de Guadalajara, declarar al estilo Matías Almeyda y una advertencia contra los jugadores sirvió para ganarse a la afición.

Luego de una temporada completada y sin títulos, la gran pregunta que surge es si Chivas renovará el contrato de Gabriel Milito cuando le queda un año más. Ya en el Clausura 2026 había comenzado a surgir el cuestionamiento sobre la renovación del argentino porque logró exprimir el máximo potencial de cada uno de los jugadores en menos de un año de trabajo.

Gabriel Milito no renovó aún con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras lo vivido en el torneo y a días para el inicio del Apertura 2026, esta pregunta vuelve a reflotar entre los aficionados y quien se hizo cargo de esta respuesta fue Alex Ramírez. “Esa creo que ya está aterrizada. Ya solo basta (firmar)”, expresó el periodista de Azteca Jalisco en su canal de YouTube, dando a entender que falta darse la mano y hacerlo oficial.

¿Por qué Chivas tiene que renovar a Gabriel Milito?

El principal motivo por el que Chivas debe renovar a Gabriel Milito es porque logró demostrar que puede con puros mexicanos ir a competir por el campeonato. Es cierto que en todos los campeonatos se le tendrá que reforzar, pero es un hecho que logró con los recursos que tenía ir a pelear todos los partidos.

A su vez, el argentino le dejó claro a la directiva que puede trabajar con los jugadores que van surgiendo de las fuerzas básicas para no solo marcar la diferencia en el campo de juego, sino que además consolidarlos. Son pocos, pero ya hay nombres que se repiten en cada convocatoria como Santiago Sandoval, Miguel Gómez, Samir Inda, Sergio Aguayo y Armando González.