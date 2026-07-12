Antes del arranque del Torneo Apertura 2026, Chivas no solo trabaja en afinar los aspectos futbolísticos bajo las órdenes de Gabriel Milito, sino también en consolidar un grupo de líderes que marquen el camino dentro del terreno de juego. El Club Deportivo Guadalajara mantiene una base de elementos con experiencia y personalidad que puedan sostener al equipo en los momentos más complicados del semestre.

Durante el semestre pasado, el liderazgo del Rebaño Sagrado estuvo encabezado por Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado. Los tres asumieron un papel importante tanto dentro como fuera de la cancha, convirtiéndose en referentes para el resto del plantel rojiblanco.

De cara al Torneo Apertura 2026, todo apunta a que ese núcleo de referentes se mantendrá. Luis Romo continuará siendo una de las voces de mayor peso gracias a su trayectoria, mientras que Roberto Alvarado seguirá siendo uno de los futbolistas más influyentes por su liderazgo ofensivo y Fernando González, por su parte, también apunta a conservar un rol importante dentro del vestidor.

¿Qué otros jugadores podrían ser los nuevos líderes de Chivas?

A ese grupo podría integrarse Omar Govea, uno de los jugadores que más rápido se ha ganado el reconocimiento de la afición de Chivas. Su entrega, personalidad y liderazgo natural lo han convertido en uno de los futbolistas más queridos por lo que no sería extraño verlo asumir una mayor responsabilidad.

Otro nombre que ha levantado la mano para convertirse en referente es Raúl Rangel. El guardameta llega fortalecido tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, donde confirmó su crecimiento y capacidad para responder en escenarios de máxima exigencia.

Cabe mencionar que Gabriel Milito espera que el Rebaño Sagrado tenga un equipo sólido no solo en lo futbolístico, sino también en el aspecto anímico y competitivo. La combinación entre jugadores experimentados como Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado, junto al crecimiento de Omar Govea y Raúl Rangel, podría ser determinante para que el Club Deportivo Guadalajara afronte el Torneo Apertura 2026 con aspiraciones de pelear por el título.