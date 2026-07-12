Chivas enfrentará a Toluca por el Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara al primer duelo del campeonato, el entrenador argentino busca resolver tres dudas.

El próximo sábado Chivas tendrá su estreno en el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada uno. De cara al duelo en el Estadio Akron, sale a la luz que hay tres dudas que tendría Gabriel Milito para enfrentar a los Diablos Rojos en relación con Fernando González, José Castillo y el esquema con el que saltaría al campo de juego.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se mantiene como uno de los grandes favoritos a pelear por el torneo. Por esta razón debe comenzar con el pie derecho ante uno de los candidatos a pelear la Liga MX, ya que fue bicampeón en el 2025 y se acaba de consagrar en la Concachampions 2026 ante Tigres.

El próximo sábado, el Guadalajara enfrentará a Toluca, en un partido en el que debe demostrar que puede marcar la diferencia ante un rival que va a contender para el título. De cara al partido ante los Diablos Rojos, es un hecho que Gabriel Milito tiene tres dudas claras para el partido en el Estadio Akron.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a Toluca. (Foto: IMAGO7)

¿José Castillo o Luis Rey para Chivas vs. Toluca?

Teniendo en cuenta lo que presentó en los partidos de pretemporada, es un hecho que Gabriel Milito tiene una duda en la línea defensiva en relación a José Castillo o Luis Rey. El futbolista formado en Pachuca es una fija para el técnico argentino porque llega al área rival con centro y tiro a portería, mientras que tiene una labor silenciosa en defensa. En el caso del zaguero formado en Verde Valle, el Rebaño Sagrado gana en altura, buena salida con los pies y la posibilidad de posicionarse como contención de ser necesario para que la línea defensiva mute de tres a cuatro.

¿Fernando González suplente en Chivas vs. Toluca?

Fernando González es otra de las dudas que tiene Gabriel Milito teniendo en cuenta lo que sucedió en los amistosos ante Correcaminos y Leones Negros. En el encuentro ante los Melenudo, el Oso fue suplente e ingresó por Jordan Carrillo. Con el futbolista de 32 años se gana seguridad y recuperación, pero menos poder de fuego con tiro de larga distancia.

¿Doble 9 para Chivas vs. Toluca?

La última gran pregunta que surge es en relación al ataque de Chivas debido a que Gabriel Milito probó un partido con Ángel Sepúlveda en solitario, mientras que ante Leones Negros jugó con un doble nueve compuesto por el Cuate y Ricardo Marín. Daría la sensación que ante Toluca el Guadalajara iría con un solo punta.

Foto generada con ChatGPT.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Teniendo en cuenta lo sucedido con Chivas en la pretemporada, el Guadalajara formaría con Óscar Whalley en la portería; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo o Luis Rey y Bryan González; en el medio Omar Govea, Fernando González o Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Santiago Sandoval; y en el ataque Ángel Sepúlveda.