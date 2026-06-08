Aunque en las últimas semanas sonaron varios nombres del mercado, el Guadalajara apostaría por opciones que ya pertenecen a la institución para aumentar la competencia en el mediocampo.

Kevin Castañeda apunta a convertirse en el primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2026, pero no es la única posición que ha generado movimientos y especulaciones durante las últimas semanas. Mientras distintos reportes vincularon al Guadalajara con mediocampistas como Denzell García e Iván Tona, una nueva información indica que la directiva tendría otro plan para fortalecer la zona de contención.

De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el Rebaño no buscaría incorporar un nuevo futbolista para competir directamente con Fernando González. En cambio, la apuesta pasaría por elementos que ya pertenecen a la institución y que serán observados durante la pretemporada por Gabriel Milito y su cuerpo técnico.

Luis Rey y Samir Inda podrían ser reemplazos del Oso González en la medular (Imago7 / Especial)

Uno de ellos es Luis Rey. El futbolista regresará a Verde Valle después de su préstamo en Puebla, donde encontró continuidad y sumó experiencia en una posición distinta a la que ocupó durante buena parte de su formación. Aunque originalmente se desempeñó como defensor central, durante su etapa con La Franja actuó con frecuencia como mediocampista de contención, un rol que ahora podría abrirle nuevas puertas dentro del Guadalajara.

La otra alternativa sería Samir Inda, una de las jóvenes promesas de la cantera rojiblanca. El mediocampista debutó en Primera División de la mano de Gabriel Milito y dejó una grata impresión al marcar un gol desde fuera del área en sus primeros minutos con el primer equipo. Posteriormente continuó su proceso de desarrollo con el Tapatío, donde acumuló experiencia y regularidad durante el último semestre bajo las órdenes de Arturo Ortega y posteriormente Pepe Meléndez.

Más competencia para el Oso González

Por ahora, ninguno de los dos está llamado a reemplazar directamente a Fernando González dentro del once titular. Sin embargo, ambos aparecen como opciones internas para aumentar la competencia en una posición que ha generado debate entre los aficionados. Así, mientras el mercado sigue avanzando y continúan surgiendo rumores sobre posibles incorporaciones, Chivas parece inclinarse por una fórmula que conoce bien: darle oportunidades a futbolistas formados dentro de la propia institución.