Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca, la afición de Chivas sigue atenta a las novedades que puedan surgir en torno a la plantilla. Más allá de posibles refuerzos y salidas durante el mercado de fichajes, uno de los focos de interés suele estar puesto en los jóvenes de Fuerzas Básicas que reciben la oportunidad de trabajar junto al primer equipo y mostrar sus condiciones ante el cuerpo técnico. Rebaño Pasión pudo saber que Leonel Calderón será una de las caras nuevas que participarán en los trabajos de preparación bajo las órdenes de Gabriel Milito.

El futbolista rojiblanco de 18 años, que viene de ser campeón con la Sub-21, tendrá la oportunidad de formar parte de la pretemporada y buscará aprovechar cada entrenamiento para seguir creciendo dentro de la institución. Calderón viene de completar una temporada muy positiva con su categoría Sub-21 del Guadalajara. Además de consolidarse como una pieza importante dentro del equipo, logró coronarse campeón y mostró una evolución constante que terminó llamando la atención dentro de la institución.

Leo Calderón será una de las caras nuevas en la pretemporada de Chivas (Imago7)

El joven futbolista se desempeña habitualmente por el costado izquierdo, una zona del campo en la que logró destacar por su recorrido, intensidad y capacidad para incorporarse al ataque. Estas características le permitieron ganar protagonismo durante el último torneo y convertirse en uno de los elementos más regulares de su categoría. Pese a desempeñarse principalmente como carrilero, aportó cuatro goles en 15 partidos disputados durante la temporada.

Por ahora, su presencia en la pretemporada no significa que tenga un lugar asegurado dentro de la plantilla del primer equipo. Sin embargo, sí representa una oportunidad importante para mostrarse ante Gabriel Milito y su cuerpo técnico, quienes podrán evaluarlo de cerca durante las próximas semanas junto a otros elementos de la cantera. Además, vale recordar que Calderón apenas tiene 18 años y viene compitiendo en la categoría Sub-21, un escenario que refleja la confianza que el club ha depositado en su desarrollo durante los últimos meses.

Calderón se formó en Xolos y fue el socio de Gilberto Mora

Antes de llegar al Guadalajara, Calderón realizó gran parte de su proceso formativo en Xolos de Tijuana. De hecho, durante su etapa en la frontera compartió vestidor y categorías juveniles con Gilberto Mora, considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano. Tras incorporarse a Chivas en enero de 2025, el hábil futbolista logró consolidarse rápidamente en las Fuerzas Básicas rojiblancas y ahora tendrá la oportunidad de dar un nuevo paso al integrarse a la pretemporada del primer equipo.