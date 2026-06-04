Como suele ocurrir en cada mercado de fichajes, las Chivas de Guadalajara no sólo buscan reforzar el primer equipo sino también su Filial y las demás categorías juveniles de sus Fuerzas Básicas. El Rebaño Sagrado cuenta con una de las mejores canteras del país y para eso es clave la competitividad y el armado de plantillas con distintos perfiles.

En ese sentido, Guadalajara apunta a aprovechar la reestructuración que atraviesa Mazatlán tras la venta de su plaza de Liga MX al Atlante. El periodista especializado en Fuerzas Básicas, Yeudiel Pacheco, informó que Anwar Ben Rhouma (21) y Abad Moreno (19) están próximos a cerrar su fichaje por el cuadro rojiblanco. Aún no hay detalles de a qué equipo de la estructura rojiblanca reforzará cada uno.

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Anwar Ben Rhouma es un delantero de 21 años nacido en Las Vegas que ya debutó en Liga MX con Mazatlán. Además de la doble nacionalidad mexicana, también posee ascendencia tunecina por parte de padre. Se formó en Estados Unidos en RSL Academy y LV Lights. En 2023 llegó a Mazatlán con 18 años y destacó en las categorías Sub-19 y Sub-21. Debuto con el primer equipo en julio de 2025 para una Jornada 1 frente a Cruz Azul. Este Clausura 2026 ingresó en otros dos juegos, contra Atlas y Santos. En total suma 3 partidos en Liga MX. En otras ocasiones fue a la banca.

Por su parte, Leonel Abad Moreno llega pare reforzar un sitio donde todavía no hay demasiado recambio en el primer equipo: lateral izquierdo de 19 años. También viene de Mazatlán. Jugó el último Clausura 2026 con la Sub-19, donde incluso fue capitán, aunque también tiene roce con la Sub-21. En ese sitio, Tapatío tiene a Jorge Guzmán y más abajo asoman perfiles como Sebastián Esparza, Leonel Calderón o Xandor Camacho.

En resumen