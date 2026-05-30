El Rebaño venció 1-0 a Fortaleza con un gol de Hendrick Castañeda y se consagró campeón de la Copa Bronce en la Copa Imposible 2026 disputada en Colombia.

Las Fuerzas Básicas de Chivas volvieron a dejar en alto el nombre del club fuera de México. Este sábado, el Rebaño Sub-17 derrotó 1-0 a Fortaleza en Medellín y se proclamó campeón de la Copa Bronce dentro de la Copa Imposible 2026, certamen que reúne a varias de las canteras más importantes del continente.

El héroe de la tarde fue Hendrick Castañeda, quien ingresó durante la segunda mitad y marcó el único gol del encuentro para darle al Guadalajara un título que premia la capacidad de reacción mostrada por el equipo a lo largo de toda la semana.

El equipo dirigido por Alberto Ascencio afrontó la final con un once integrado por Xoel Omar Pineda; Johann Daniel Rodríguez, Dilan Mateo Avelar, Lucian Santiago Castro, Dilan Lyonel Ruiz; Jorge Antonio Lewis, Joseph Steve González, Yael Alejandro Bojado; Edgar Uziel Vargas, Gerson Abiu Gutiérrez y Carlos Damián Bernal.

El partido fue cerrado y muy disputado ante Fortaleza, pero el Rebaño encontró la diferencia en el complemento gracias a Hendrick Castañeda. El atacante ingresó desde el banco y aprovechó su oportunidad para convertir el gol que terminó definiendo el campeonato.

(TapatioCD)

El camino de Chivas en la Copa Imposible 2026

La conquista rojiblanca tiene todavía más valor si se considera el recorrido del equipo en el torneo. En una modalidad en la que se jugó todos los días, sin descanso, Chivas terminó en el tercer lugar de la fase de grupos. El debut terminó con un empate 1-1 ante Santa Fe en un encuentro que parecía ganado hasta que los colombianos igualaron con un gol olímpico sobre el final. Posteriormente cayó 2-O ante Argentinos Juniors y cerró la primera ronda con otro empate, sin goles frente a Atlético Nacional.

Esos resultados dejaron al Guadalajara en el tercer lugar de su grupo. El primer puesto otorgaba un boleto a la Copa Oro y el segundo a la Copa Plata, mientras que el tercero clasificaba a la Copa Bronce. Lejos de venirse abajo, el Rebaño encontró su mejor versión en la fase eliminatoria.

Chivas derrotó a tres equipos colombianos

El camino hacia el título comenzó con una remontada por 2-1 sobre Independiente Medellín en los cuartos de final. Después, los rojiblancos derrotaron 1-0 a la Selección Antioqueña en semifinales gracias a un gol de Carlos Bernal tras una asistencia de Uziel Vargas. Ya en la final, Fortaleza fue la última prueba para un equipo que fue creciendo con el paso de los partidos hasta terminar levantando el trofeo.

(Copa Imposible)

Uziel Vargas, la figura de Chivas en Colombia

Si hubo un futbolista determinante durante la campaña rojiblanca en la Copa Imposible, ese fue Uziel Vargas. El capitán terminó el torneo con dos goles y una asistencia, participando directamente en tres anotaciones de Chivas y siendo uno de los líderes futbolísticos de un equipo que logró sobreponerse a un inicio complicado para terminar celebrando un campeonato internacional.

Otro título para las Fuerzas Básicas de Chivas

La conquista en Colombia confirma el buen momento que atraviesan las categorías inferiores del Guadalajara. Hace apenas unas semanas, Chivas se coronó campeón en la categoría Sub-21, y ahora la Sub-17 sumó un nuevo trofeo al conseguir el título de la Copa Bronce de la Copa Imposible 2026, cerrando una temporada muy positiva para la cantera rojiblanca.