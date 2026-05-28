Chivas Sub-17 vino de atrás y eliminó a uno de los equipos locales para pasar a las semifinales de la Copa Imposible.

Chivas Sub-17 se encuentra actualmente en Colombia disputando la Copa Imposible 2026, un torneo internacional de categoría Sub-17 en el que participan varios equipos sudamericanos e incluso la propia Selección Colombiana juvenil. Además, el Guadalajara es el único representante mexicano en toda la competencia, situación que ha generado mucha expectativa alrededor de las jóvenes promesas rojiblancas.

Y por si fuera poco, el Rebaño Sagrado está dejando muy bien parado el nombre de México en territorio sudamericano. Este jueves, Chivas logró avanzar a las semifinales tras remontar y eliminar al Independiente de Medellín por marcador de 2-1, imponiéndose a uno de los equipos locales en un partido sumamente complicado y lleno de intensidad.

Los goles de la remontada rojiblanca llegaron gracias a André Godínez, quien apareció con un gran remate de cabeza en un tiro de esquina, y Uziel Vargas, que selló el triunfo del Guadalajara. De esta manera, los jóvenes futbolistas de Chivas demostraron una enorme personalidad y fortaleza mental para sobreponerse al marcador adverso tras comenzar perdiendo por el tanto anotado por Independiente de Medellín.

Luego de quedar eliminados en la primera ronda tras terminar terceros de su grupo, el torneo se dividió en tres diferentes fases eliminatorias. Ahí, el Guadalajara quedó ubicado en la Copa Bronce, donde enfrentó precisamente al Independiente de Medellín. Ahora, el siguiente reto será enfrentar en semifinales a la Selección Antioqueña, otro representativo colombiano, en un partido programado para este viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿A qué equipos ha enfrentado Chivas en la Copa Imposible 2026?

En la fase de grupos de la Copa Imposible 2026, el Guadalajara empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe en la primera jornada. Posteriormente, cayó 0-2 contra Argentinos Juniors y después igualó sin goles ante Atlético Nacional. Con esos resultados, el Rebaño Sagrado avanzó a la Copa Bronce, donde terminó enfrentando y eliminando al Independiente de Medellín este jueves.