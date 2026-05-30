La Selección Mexicana afrontará este sábado uno de sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 cuando se mida a Australia en el Rose Bowl de Los Ángeles. Para Chivas, este encuentro tiene un interés especial, pues actualmente cuenta con cinco jugadores concentrados con el Tricolor. Sin embargo, conforme se acerca la Copa del Mundo, la competencia interna se vuelve cada vez más intensa y no todos los rojiblancos apuntan a mantenerse como titulares.

Después del partido ante Ghana, donde todos los jugadores de Chivas tuvieron minutos de participación, parecía que el equipo rojiblanco tendría una presencia importante en el once inicial de Javier Aguirre en los siguientes partidos. No obstante, durante los últimos días se incorporaron elementos que terminaron más tarde sus compromisos con clubes europeos y otros futbolistas que regresaron tras superar molestias físicas, aumentando considerablemente la competencia por un lugar.

Raúl Rangel sigue peleando por la titularidad en Selección.

De los cinco jugadores de Chivas convocados, Raúl Rangel es quien tiene más posibilidades de mantenerse como titular, luego de haber dejado buenas sensaciones en su más reciente aparición contra la selección africana. También Brian Gutiérrez parece haberse ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su capacidad para asociarse, generar juego ofensivo y aportar intensidad en la recuperación del balón.

En cambio, la situación parece más complicada para otros elementos rojiblancos. Roberto Alvarado tendrá una dura competencia en el extremo derecho, aunque apunta a salir de inicio, mientras que la titularidad de Armando González dependerá de la decisión que tome Javier Aguirre con Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes se incorporaron hace pocos días a la concentración. Por su parte, Luis Romo podría iniciar desde el banquillo debido a la cantidad de variantes defensivas con las que cuenta actualmente Javier Aguirre.

La lista final para el Mundial podría ya estaría definida

Más allá de quiénes aparezcan como titulares ante Australia, el verdadero objetivo de los jugadores de Chivas será convencer a Javier Aguirre de cara a la convocatoria definitiva para el Mundial 2026. Sin embargo, todo parece indicar que la lista ya está definida, pues el periodista David Medrano la dio a conocer la noche de este viernes, a falta de confirmación oficial por parte del Vasco o de la propia Selección Mexicana.