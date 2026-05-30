El Femenil también aportará elementos a las distintas categorías de la Selección Mexicana: una viaja con el Sub-20 y otras dos, con la Sub-17.

Así como las Chivas de Guadalajara son la base de la Selección Mexicana a nivel varanil en Mayor y también en Juveniles Sub-23 y Sub-20, las Femeniles rojiblancas también aportan a los combinados nacionales. Además de las dos jugadores convocadas para los amistosos contra Australia, cinco elementos se sumarán al Tri en juveniles.

En la categoría Sub-20 de México, Cynthia Vanessa Gonzalez fue seleccionada para viajara a Polonia, donde el Tri se enfrentará a República Checa el 6 de junio y al seleccionado polaco unos días más tarde, el 9 de junio, en la preparación para el Mundial 2026 a disputarse en aquel país.

Cynthia Gonzalez viaja con el Tri Sub-20 (Imago7)

Asimismo, en la Selección Sub-17 serán Natalie Pérez y Mía Urbano las representantes de Chivas. Este seleccionado trabajará en Toluca para el amistoso del próximo 9 de junio. En el caso de Pérez, con previo paso por Puebla, viene de debutar con el primer equipo en abril, contra Mazatlán, donde aportó una asistencia para Alicia Cervantes.

En cambio, Mía Urbano ya marcó un gol de cabeza ante Tijuana y es uno de los talentos más destacados de su generación, donde viene de demostrarlo con un triplete ante Jamaica.

Mía Urbano ya tiene un gol con Chivas en Liga MX Femenil (Imago7)

Las 4 que van a Selección Mayor y Sub-23

Además del aporte rojiblanco en las principales categorías juveniles, Blanca Félix y Jasmine Casarez reportaron con la Selección Mayor, mientras que tanto Celeste Espino como Denise Castro forman parte de la gira del Sub-23 por Europa, donde enfrentará a Noruega y Suecia.