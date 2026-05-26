Javier Aguirre continúa evaluando a Richard Ledezma, quien sueña con meterse en la lista final de México para el Mundial 2026.

La lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 todavía no está completamente definida y en el entorno de Javier Aguirre existe una intensa competencia por los últimos lugares disponibles.

De acuerdo con información de David Medrano, actualmente hay al menos 10 futbolistas peleando únicamente por dos espacios dentro de la convocatoria definitiva de 26 jugadores que presentará el “Vasco” para la Copa del Mundo.

Entre los nombres que todavía se mantienen con posibilidades aparece Richard Ledezma, quien recientemente llegó a Chivas y que, pese a no estar concentrado actualmente con el TRI, continúa bajo observación.

El mediocampista ha logrado mantenerse en el radar gracias a su experiencia en Europa y a la versatilidad que puede aportar en distintas posiciones dentro del esquema de Javier Aguirre.

¿Quiénes son los jugadores con los que compite Richard Ledezma?

Según David Medran, Richard Ledezma se encuentra compitiendo con Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Germán Berterame, Jesús Angulo, Everardo López, Jesús Alejandro, Kevin Castañeda, Luis Chávez y Julián Araujo.