Armando González es uno de los jugadores de Chivas que más ilusión generan rumbo al Mundial 2026, pues aunque todo apunta a que no llegará como titular indiscutible de la Selección Mexicana, sí está muy cerca de vivir su primera Copa del Mundo, algo que representa un paso gigantesco en su carrera. Curiosamente, la situación recuerda mucho a la que vivió Javier Hernández en Sudáfrica 2010, cuando llegó como un joven delantero que poco a poco se ganó el cariño de la afición mexicana.

Consciente de esas similitudes, el propio Armando González dejó un emotivo guiño hacia Chicharito durante el partido contra Ghana, utilizando el histórico número 14 que durante tantos años identificó al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. La situación rápidamente llamó la atención de los aficionados y del propio Javier Hernández, quien no tardó en responderle a la Hormiga con un video muy especial.

En dicho material, realizado con Inteligencia Artificial, se puede ver a Chicharito recordando algunos de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta número 14, antes de “entregársela” simbólicamente a Armando González, quien aparece entrando al campo completamente motivado. Para muchos aficionados, el video representa una especie de pase de antorcha entre dos delanteros surgidos del Guadalajara, tanto en Chivas como en la propia Selección Mexicana.

Por ahora, habrá que esperar para conocer cuál será el verdadero papel de la Hormiga dentro del Mundial. La competencia interna en la delantera del Tri luce feroz, pues además de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, también están Julián Quiñones y hasta Guillermo Martínez peleando por minutos. Por ello, cada oportunidad que tenga Armando González será clave para demostrar que puede mantenerse como una pieza importante dentro del proceso de Javier Aguirre.

Armando González pinta para ser titular de nuevo contra Australia

El próximo compromiso de la Selección Mexicana será frente a Australia, en un duelo donde todo apunta a que Armando González volvería a aparecer como titular. Aunque Santiago Giménez ya reportó con el combinado nacional este martes, parece complicado que Javier Aguirre lo mande de inicio tan rápido, por lo que la Hormiga tendría una nueva oportunidad para levantar la mano y seguir sumando puntos rumbo al Mundial 2026.