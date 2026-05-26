El delantero de Chivas vivió un momento muy especial al finalmente conocer a Santiago Giménez.

Este martes laSelección Mexicana informó que tres futbolistas se integraron a la concentración de Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Entre ellos aparece Santiago Giménez luego de terminar su actividad con el AC Milan.

Esta es la primera vez que el “Bebote” comparta concentración con Armando González, así que el elemento del Club Deportivo Guadalajara cumplirá uno de sus deseos, conocer al canterano de Cruz Azul.

Y es que en una entrevista con David Faitelson, la “Hormiga” mencionó que no ha tenido la oportunidad de conocer a Santiago Giménez, por lo que deseaba ya este momento ya que quiere aprenderle mucho.

“Quiero ya tener la oportunidad de conocer a Santi porque quiero aprenderle mucho a él. No me ha tocado la fortuna de conocerlo porque no ha podido ir a las Fechas FIFA y, bueno, espero conocerlo, primero Dios”.

¿Por qué nunca habían compartido concentración Santiago Giménez y Armando González?

El motivo detrás de este encuentro pendiente tiene explicación, ya que Santiago Giménez no había podido integrarse a las concentraciones de la Selección Mexicana debido a una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.