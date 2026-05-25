Chivas sigue de cerca a Denzell García para el Apertura 2026. En medio de los rumores que hay sobre su fichaje, el mediocampista señaló que le duele mucho cuando se habla de su posible salida de Bravos.

En los pasillos del Guadalajara toda la dirección deportiva sigue de cerca lo que sucede con Denzell García, uno de los jugadores que el club busca fichar para el Apertura 2026. En medio de este contexto el futbolista de FC Juárez se comenzó a despedir de los Bravos en medio de los rumores que lo vinculan con Chivas y afirmó que le duele salir porque ama dónde está.

La semana pasada César Merlo reveló en redes sociales que el Rebaño Sagrado avanza firmemente con quedarse con el mediocampista que también busca América y Rayados de Monterrey. En el mismo reporte señalaba que el conjunto rojiblanco tiene pensado poner a Gilberto Sepúlveda como parte de pago.

En medio de este contexto, Denzell García volvió a dar de qué hablar debido a que rompió el silencio tras haber salido de la concentración con la Selección Mexicana. En diálogos con LC Deportes, el futbolista de FC Juárez dio a entender que se va del equipo y que le duele porque es feliz en el club.

La razón por la que Chivas quiere fichar a Denzell García.

“El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”, declaró.

Y agregó: “Le agradezco a la afición juarense, que siempre me ha dado la confianza. No sabría hablarte de mi futuro. Estoy feliz aquí en Juárez. Lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Lo tengo todo. Te soy sincero, cuando me hablan de si puedo dejar Juárez me duele una posible partida de aquí. Hoy estoy concentrado acá y hasta el último día que me toque estar acá y poner el nombre de Juárez en lo más alto”.

¿Cuánto pide FC Juárez por Denzell García?

Diferentes reportes señalan que FC Juárez pide a cambio 10 millones de dólares para dejar ir a Denzell García. Por esta razón el Guadalajara negocia su fichaje poniendo como parte de pago a Gilberto Sepúlveda, central que interesa en Bravos. Sin embargo, la directiva de la Frontera no quiere pagar el salario del Tiba.