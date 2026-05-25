Tras la eliminación de Chivas de Guadalajara en las semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul, la plantilla rojiblanca rompió filas y comenzó oficialmente sus vacaciones antes de regresar a los entrenamientos a mediados de junio. En medio de ese descanso, uno de los futbolistas que más llamó la atención fue Ángel Sepúlveda, quien eligió un destino muy distinto al habitual entre los jugadores de Liga MX.

El delantero de Chivas, que incluso convirtió un gol ante Cruz Azul en las semifinales, apareció en redes sociales disfrutando unos días en su pueblo junto a su familia. El Cuate eligió pasar sus días libres en Cenobio Moreno, Michoacán, muy cerca de Apatzingán, tierra donde nació y creció. Las imágenes rápidamente se viralizaron por el contraste con las típicas vacaciones de lujo que suelen mostrar muchos futbolistas durante el receso.

Tras su primer torneo desde que regresó a Chivas, Sepúlveda eligió convivir en sus vacaciones con un entorno rural, rodeado de ganado y muy conectado con sus raíces. La publicación generó numerosas reacciones positivas entre aficionados rojiblancos, quienes destacaron la sencillez del atacante y el perfil bajo que mantiene fuera de las canchas.

Lejos de playas, yates o viajes internacionales, el delantero prefirió unas vacaciones mucho más tranquilas y familiares. Esa decisión fue justamente lo que más llamó la atención en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron la humildad del futbolista pese al buen semestre que tuvo con el Guadalajara.

Los números de Ángel Sepúlveda en el Clausura 2026

El delantero de 35 años regresó a las filas del Guadalajara para su segunda etapa, proveniente de Cruz Azul. En el Clausura 2026, Sepúlveda disputó un total de 17 partidos con un saldo de cuatro goles y una asistencia. El atacante firmó contrato con el Rebaño Sagrado hasta junio de 2029.