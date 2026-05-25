Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 al vencer 2-1 a Pumas en la final de vuelta disputada en Ciudad Universitaria, con lo que firmó el 4-3 global y levantó su décimo título de Liga MX. Apenas horas después, Chivas publicó en X un mensaje directo para felicitar al nuevo campeón: “Enhorabuena, CruzAzul, por el título del Clausura 2026”.

La reacción de la afición rojiblanca no tardó en llegar y fue, en su mayoría, de enojo. Muchos seguidores consideraron que el reconocimiento al rival llegó en un momento muy sensible, siendo todavía muy reciente la molestia por la semifinal perdida ante La Máquina y por la forma en que sintieron perjudicaron al Rebaño en esa serie. La publicación se llenó de reclamos y de pedidos para que fuera eliminada.

El malestar también estuvo ligado al arbitraje y a la eliminación de Chivas en semifinales. Para buena parte de la afición, la serie dejó la sensación de que el Guadalajara fue perjudicado y que la felicitación al campeón resultaba difícil de digerir después de una Liguilla tan cargada de frustración. En redes, varios usuarios recordaron jugadas fuertes que, a su juicio, no fueron sancionadas con la severidad correspondiente.

Otro foco de crítica fue la directiva. Entre los comentarios aparecieron mensajes dirigidos a Amaury Vergara, con reclamos por la sequía de títulos del Guadalajara y por la sensación de que otros equipos sí han podido coronarse en estos años mientras Chivas sigue esperando volver a levantar un campeonato. Esa bronca se mezcló con la decepción por haber quedado tan cerca de la final en un torneo que había despertado mucha ilusión.

Los ex Chivas que se consagraron con Cruz Azul

Dentro de las filas de la Máquina Cementera, hay un total de tres personas con pasado rojiblanco. Hablamos de Jesús Orozco Chiquete, quien se marchó a Cruz Azul en una polémica operación que se estiró durante varias semanas; el otro elemento en la plantilla es Ariel Castro, también canterano del Rebaño pero que no llegó a debutar en Liga MX. Y por último, Sergio Pinto, quien fuera DT de Chivas Sub-19, terminó siendo el auxiliar de Joel Huiqui en la coronación cementera.