Cruz Azul no solo se quedó con la Final de la Liguilla ante Pumas por 2-1, sino que además superó a Chivas en títulos. Conoce cómo quedó el Rebaño Sagrado en el historial.

En Ciudad de México Cruz Azul logró quedarse con su décimo título de Liga MX luego de haber superado por 2-1 a Pumas en la Final de la Liguilla del Clausura 2026. Tras lo sucedido en la definición del campeonato, la Máquina de Joel Huiqui no solo logró un campeonato más sino que además le dio un duro golpe al Guadalajara porque lo superó en títulos globales.

La sensación que seguramente queda en el rebaño Sagrado es qué hubiera pasado si Javier Aguirre no se llevaba a cinco jugadores titulares a la insólita concentración de la Selección Mexicana y qué hubiera sucedido si Ebere se iba expulsado por su plancha contra Diego Campillo en el primer tiempo en la ida de la Semifinal de la Fiesta Grande.

Finalmente Chivas se quedó sin la definición del campeonato y vio por televisión como Cruz Azul se quedaba con la definición del campeonato ante Pumas. De esta manera, la Máquina Cementera logró su décimo campeonato nacional.

Cruz Azul se consagró campeón ante Pumas UNAM. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, el Guadalajara recibió un golpe bajo esta noche porque el conjunto de la Noria lo superó en la tabla de títulos globales. El Rebaño Sagrado se quedó en la tercera posición con 26, el equipo celeste es segundo con 27, mientras que América es líder con 40. Cabe destacar que la Máquina marcó una diferencia importante con siete títulos en la Concachampions, pero lo importante son los títulos nacionales donde hay una competencia más seria ante rivales de mejor nivel.

Datos de Diario AS. (Foto: IMAGEN GENERADA CON CHATGPT)

¿Cómo quedó en Chivas la tabla de títulos nacionales?

Tras el campeonato obtenido por Cruz Azul, Chivas se mantiene en la segunda posición con 12 títulos junto a Toluca. La Máquina se ubica en la cuarta posición con 10, mientras que América es líder con 16 campeonatos.