El mercado de pases acaba de abrir y muchos en Chivas saben muy bien que Armando González podría salir. Sin embargo, Gabriel Milito sin decirlo definió que Sergio Aguayo sea el reemplazante de la Hormiga.

En Chivas saben muy bien que es posible la salida de Armando González luego del Mundial 2026 y la pregunta que surge es quién vendrá a reemplazarlo para el Apertura 2026 cuando hay una gran escasez de atacantes en el futbol mexicano con su talento. Mientras todos los chivahermanos se hacen esta pregunta, Gabriel Milito ya dio una respuesta debido a que en la plantilla el primero que lo va a sustituir es Sergio Aguayo.

A lo largo de la Liguilla del Clausura 2026 el entrenador argentino no dudó en ningún momento en buscar jugadores de las fuerzas básicas para suplir las cinco ausencias por Selección Mexicana. Por esta razón han formado parte de las prácticas y convocatorias Sebastián Liceaga, Hugo Mata, Leonardo Jiménez, Leonardo Latorre y Samir Inda.

Uno de los futbolistas que formó parte de la plantilla a lo largo de todo el Clausura 2026 y que fue tenido en cuenta en la Liguilla fue Sergio Aguayo. El futbolista formado en Pachuca sería la respuesta de Gabriel Milito para la afición rojiblanca debido a que al menos él sería el reemplazante de Armando González en la plantilla, no como titular ya que ese puesto sería de Ángel Sepúlveda.

Sergio Aguayo vio acción en toda la Liguilla del Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Esta respuesta surge del entrenador argentino a partir de haberle dado minutos de juego en los cuatro partidos que disputó el Guadalajara en la Liguilla. No hay que olvidarse que en la vuelta ante Tigres se perdió el 3-0, mientras que frente a Cruz Azul falló el gol de la clasificación para la Final del Clausura 2026.

¿Quién será el cuarto atacante de Chivas si se va Armando González?

Es un hecho que Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo serían los tres centros atacantes de Gabriel Milito si se va Armando González. Para el cuarto atacante habrá que esperar ya que es un hecho que el Guadalajara no iría por nueve, por lo que su reemplazante saldría del propio equipo. Para tomar este lugar se encuentra Vladimir Moragrega, quien viene pidiendo una oportunidad, Leonardo Latorre, que no dejó de marcar goles, y Jesús Hernández, quien anotó doblete en la final ante América Sub-21.