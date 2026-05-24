Chivas analiza el mercado de pases que llevará adelante luego de un gran Clausura 2026. Reporte señala que el Guadalajara sabe qué bajas sensibles tendría para el siguiente torneo.

El mercado de pases de Chivas será muy importante debido a que la afición esperaba saber las altas y bajas para el Apertura 2026. En medio de este contexto, insider del Guadalajara reveló que en la directiva hay nerviosismo porque saben que Armando González y Raúl Rangel podrían ser bajas para el siguiente torneo.

Sin dudas toda la Liga MX estará atenta a lo que vaya a suceder con el libro de pases del Rebaño Sagrado. Especialmente porque con puro canterano y sin cinco titulares lograron competir de la mejor manera hasta el último boleto para la final de la Liguilla.

En medio de este contexto, Chivas ya trabaja en el siguiente torneo con las posibles bajas y altas en el mercado de pases de verano. Sin embargo, Alex Ramírez señaló en su canal de YouTube que hay nerviosismo en la directiva rojiblanca porque saben que Armando González y Raúl Rangel podrían ser las bajas para el siguiente torneo.

Armando González podría ser baja en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“En el Guadalajara lo que ven más factible es que tanto el Tala Raúl Rangel como Armando González sean los que lleven mano. Primero el goleador y luego el arquero de lo que ellos conocen. Algo deben de saber para estar nerviosos”, reveló el periodista. En el mismo reporte el periodista de TV Azteca señaló que saben que se podría sumar a ellos la salida de Brian Gutiérrez.

¿Por qué hay temor en Chivas?

En el informe, Alex Ramírez afirmó que en la directiva hay temor por no encontrar la solución para reemplazar a jugadores como Armando González, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez. “Insisto, nerviosismo en el tema de que el proyecto podría sufrir modificación y los problemas que tendrían ellos para tratar de esos puestos tener a gente calificada”, explicó.