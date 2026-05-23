Mientras el Rebaño entra en receso, las miradas apuntan a la Selección Mexicana y su preparación rumbo al Mundial: los cinco rojiblancos fueron titulares ante Ghana.

Son días sin actividad para las Chivas de Guadalajara luego de la eliminación en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, a manos de Cruz Azul. El Rebaño Sagrado se despidió tras realizar una buena campaña y ahora todas las miradas se van con la Selección Mexicana y su preparación rumbo al Mundial 2026. Ayer por la noche, el Tri derrotó 2-0 a Ghana en un amistoso.

Brian Gutiérrez convirtió para México

El mediocampista ofensivo, Brian Gutiérrez, fue uno de los elementos de Chivas que salió como titular en la alineación de Javier Aguirre. Y como si fuera poco, el futbolista de 22 años fue quien abrió el marcador tras una mala salida del rival, en donde Brian aprovechó la portería vacía para rematar desde lejos y poner el 1-0. Además, fue uno de los mejores jugadores del encuentro y se posiciona de buena manera rumbo al Mundial.

Luis Romo dio asistencia

El capitán de Chivas, Luis Romo, también fue de la partida y aprovechó la oportunidad, pues se despachó con una asistencia para Guillermo Martínez en la segunda mitad. Terminado el encuentro, Romo también puso fin a la polémica por la concentración anticipada del Tri y explicó que “lo avisaron antes del torneo”, por lo que se mostró contento de poder integrar la Selección Mexicana.

No hubo gol de la Hormiga González

Por su parte, Armando González también fue titular en el ataque de México vs. Ghana, aunque no pudo convertir. La Hormiga compartió el tridente ofensivo con su compañero Roberto Alvarado y con Alexis Vega, aunque fue reemplazado en el complemento por Guillermo Martínez.

Desde Argentina buscan a Gabriel Milito

Nuevos rumores desde Argentina señalan que el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, es pretendido por Defensa y Justicia, equipo que estaría interesado en ofrecerle un proyecto deportivo integral a su medida tras. Sin embargo, está claro que el estratega argentino está muy comprometido con el Rebaño Sagrado, donde tiene contrato vigente con el Rebaño Sagrado hasta el verano de 2027 y la directiva tapatía ya se encuentra en conversaciones para extender su vínculo debido a sus buenos resultados.