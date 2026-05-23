El técnico de la Selección Mexicana elogió el presente de Brian Gutiérrez y señaló que Chivas acertó al apostar por él.

La Selección Mexicana volvió a dejar buenas sensaciones tras imponerse 2-0 a la Selección de Ghana en un partido donde uno de los nombres que más brilló fue el de Brian Gutiérrez.

El futbolista del Club Deportivo Guadalajara se hizo presente en el marcador y continúa ganando protagonismo con el combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026, situación que tienemuy satisfecho a Javier Aguirre.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Brian Gutiérrez?

Tras el encuentro, el “Vasco” no escatimó en elogios hacia Brian Gutiérrez durante la conferencia de prensa, donde reconoció que desde hace tiempo ya lo seguían de cerca.

“Este muchacho lo conocíamos desde Chicago, había estado ya en el radar de Andrés Lillini, nos pidió ayuda para sacar su pasaporte mexicano, lo ayudamos en el consulado allá, uno de los consulados de Estados Unidos”, mencionó.

Además, Javier Aguirre destacó que la decisión de fichar con Chivas terminó siendo clave para el crecimiento futbolístico del mediocampista, especialmente por el trabajo que ha realizado bajo las órdenes de Gabriel Milito.

“Fue un acierto venir a Chivas, un acierto total, un acierto caer en las manos de Gabriel Milito; lo puso de doble contención, yo tenía informe de Lillini que puede jugar de segundo; en Chicago jugaba las tres posiciones delante de los pivotes, detrás del 9, en un 4-2-3-1 y cayó de pie”, finalizó.