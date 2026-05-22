Así le fue a Chivas Sub-17 en su primer enfrentamiento ante Pachuca por el pase a la gran Final.

La categoría Sub-17 de las Chivas sufrió un duro tropiezo en la Semifinal de Ida del Torneo Clausura 2026, luego de caer por marcador de 3-0 frente a Pachuca en el encuentro disputado en la cancha 3 de la Universidad de Futbol.

El Club Deportivo Guadalajara ahora tendrá una complicada misión en el partido de Vuelta si quiere mantenerse con vida en la pelea por el campeonato. Los Tuzos del Pachuca aprovecharon su condición de local y comenzaron a inclinar el partido desde el primer tiempo.

Adrián Villa fue el encargado de abrir el marcador al minuto 24, tras una jugada que terminó por romper el orden defensivo del Rebaño Sagrado, y ya con la ventaja a su favor mantuvieron la presión y amplió la diferencia antes del descanso gracias a Santiago Pérez, quien apareció al 39′ para colocar el 2-0.

Para la segunda mitad, Chivas intentó reaccionar y buscar un gol que lo acercara en la eliminatoria, pero los Tuzos del Pachuca controlaron el encuentro y evitó mayores peligros en su área.

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Cuando el compromiso estaba por terminar, Santiago Pérez volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 90 para firmar su doblete y sentenciar la goleada de Pachuca.

¿Cuándo será la Semifinal de Vuelta entre Chivas y Pachuca?

Cabe mencionar que la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2026 de la categoría Sub-17 entre el Club Deportivo Guadalajara y los Tuzos del Pachuca, se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en la cancha Gigantera 2 a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.