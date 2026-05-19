El camino al título sigue vivo para Chivas Sub-17, que buscará imponerse en las Semifinales.

La categoría Sub-17 del Club Deportivo Guadalajara sigue en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 luego de vencer 6-3 al América en los Cuartos de Final, por lo que ahora se verá las caras en las Semifinales con los Tuzos del Pachuca.

El partido de Ida de esta serie se llevará a cabo el jueves 21 de mayo en la Cancha 3 de la Universidad de Futbol, a las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

Mientras tanto, el encuentro de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se celebrará el domingo 24 de mayo en la Cancha 2 de La Gigantera, a las 09:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, donde nuestras Chivas buscarán hacer valer su localía.

Cabe mencionar que la otra llave la disputarán Rayados de Monterrey frente a los Diablos Rojos del Toluca.

¿Quién será el árbitro para la Ida de las Semifinales entre Chivas y Pachuca?

El árbitro central para el primer capítulo de esta Semifinal será Ángel Manuel Monrroy Castro, y estará acompañado por Carlos Casquera Medina e Isaís Francisco Méndez Gómez, mientras que Gualberto Vilchis Gutiérrez fungirá como cuarto oficial.