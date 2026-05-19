El exentrenador del Guadalajara y de la Selección Mexicana aseguró que el título de este torneo era para el Rebaño, pero las decisiones de los directivos impidieron que levantaran el trofeo.

La eliminación de Chivas en el Clausura 2026 en las Semifinales frente a Cruz Azul sigue causando revuelo dentro de la Liga MX, por lo que el experimentado exentrenador rojiblanco y de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, aseguró que le “robaron” el título al Rebaño en este semestre.

El timonel argentino analizó lo que vivió el Guadalajara durante este torneo, en donde dejó en claro que no comparte las ideas de los directivos que decidieron quitarles a los seleccionados a los clubes de la Liga MX, en donde el chiverío no pudo reemplazar a sus futbolistas.

“Tengo que hacer el evidente comentario porque se hablan de muchas cosas, pero verdaderamente tenemos que decir que para mí, sin ninguna duda, fue muy perjudicado Chivas.

“Todos pueden hablar muy bien del arquero (Óscar Whalley), suplantaron muy bien al Tala Rangel, sin duda. ¿Pero suplantar a Luis Romo? Lo dudo. Porque puso al Oso González para marcar a José Paradela en el primer partido. Entonces faltó un Romo, que sabe salir jugando.

“¿Y Brian Gutiérrez? Otro jugadorazo. Hay que decirlo, Gabriel Milito lo puso acá arriba y por eso está hoy en la Selección Mexicana (…) Suplir a un Roberto Alvarado no es fácil. Sí, que Efraín Álvarez y Santiago Sandoval están jóvenes, pero no es el caso de poder reemplazar a un Alvarado.

“Por último, el goleador que estaba en su mejor momento y por eso fue llamado a la Selección. Armando González el jugador que anda derecho, es de los goleadores que en una jugada te define. La movilidad que tiene González, porque ya sabía el funcionamiento“, explicó el timonel en su canal de YouTube.

Ricardo La Volpe asegura que le “robaron” el campeonato a Chivas

“Lo que quiero terminar, no llega a una Final porque es perjudicado por la Federación, por Javier Aguirre, lo que sea. ¿Los jugadores importantes vienen? ¿Raúl Jiménez? No. ¿Johan Vázquez? No. ¿César Montes? No. Los que están afuera son tan importantes como los que están acá. Aquellos siguen jugando con sus equipos, sigue el riesgo si hay lesión y acá no, los saco de sus equipos.

“El más perjudicado fue Chivas y díganlo así, le robaron el campeonato para mi, punto. ¿Qué es robar? Cuando no me dejan poner mi equipo, ni todos los jugadores cuando pelee allá arriba.

“Puedo decir que Cruz Azul lo superó, no le voy a sacar mérito porque esa no es culpa de Cruz Azul, pero sí es culpa de una Federación de cómo se organiza y cómo perjudicaron a este equipo“, explicó en su canal de YouTube.