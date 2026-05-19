Marco Fabián sigue construyendo una trayectoria histórica dentro y fuera de las canchas. El exjugador de Chivas logró conquistar títulos en México, la CONCACAF, Alemania e incluso con la Selección Mexicana, consolidándose como uno de los futbolistas rojiblancos más exitosos de los últimos años. Ahora, el tapatío continúa ligado al futbol desde otra faceta con el FC Rangers de Andorra, club del cual es presidente y accionista principal.

El FC Rangers terminó la temporada en la tercera posición de la liga andorrana, resultado que les permitió clasificarse oficialmente a la UEFA Conference League 2026-2027. Este era un objetivo que Marco Fabián tenía en mente desde hace tiempo, al grado de que incluso llegó a dejar abierta la posibilidad de volver a jugar profesionalmente para disputar las rondas previas internacionales. Ahora, el proyecto finalmente logró dar el paso histórico hacia las competencias europeas.

La clasificación del Rangers representa también una gran noticia para el futbol mexicano, no solo porque Marco Fabián es el dirigente principal del club, sino porque el equipo cuenta actualmente con 14 jugadores mexicanos dentro de su plantilla. Gracias a ello, el conjunto andorrano se ha convertido en una interesante puerta de entrada hacia Europa para futbolistas mexicanos que buscan abrirse camino en el Viejo Continente y mostrarse en competencias internacionales.

Cuando se haga oficial en próximos días la participación del FC Rangers en la UEFA Conference League, el club podrá finalmente debutar en torneos europeos, algo histórico para el proyecto encabezado por Marco Fabián. Además, será una nueva demostración de que el talento mexicano puede competir y abrirse espacio en el futbol europeo, incluso desde proyectos alternativos lejos de las grandes ligas tradicionales.

Marco Fabián no disputó ni un minuto, pero está registrado como jugador del Rangers

Aunque actualmente está enfocado principalmente en su faceta como directivo, Marco Fabián todavía aparece registrado oficialmente como jugador del FC Rangers, ocupando la posición de mediocampista ofensivo dentro de la plantilla. Sin embargo, durante toda la temporada no disputó ni un solo minuto con el equipo. Por ello, ahora queda la incógnita de si realmente intentará volver a las canchas para disputar la Conference League o si preferirá mantenerse únicamente como dirigente mientras deja que sus futbolistas sean quienes representen al club en Europa.