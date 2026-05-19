Uno de los jugadores que se ganó el respeto de la afición de Chivas con el correr de los partidos es sin duda Omar Govea. El mediocampista de Gabriel Milito rompió el silencio para dejar un emotivo agradecimiento a la afición, por lo que los chivahermanos se volcaron a agradecerle por el torneo que hizo.

El futbolista se rehízo en el Guadalajara, tras un año sin regularidad bajo el mando de Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza, necesitó once palabras para agradecer el apoyo a los fanáticos más grandes de futbol mexicano. “¡Gracias mi gente! Sigamos JUNTOS , afición, directiva y jugadores hasta conseguirlo”, expresó uno de los referentes sin cinta del Guadalajara.

La reacción de la afición de Chivas fue de aplausos porque consideran que bajo los pies de Omar Govea el Rebaño Sagrado recuperó el futbol para marcar la diferencia en momentos importantes ante Tigres y Cruz Azul. Por esta razón no fue casualidad los mensajes que recibió el mediocampista tras la eliminación que sufrió a manos de la Máquina.

“Eres un jugadorazo Omar, todos arriba del Goveismo”, expresó un fiel seguidor rojiblanco en su cuenta de Instagram. Y otro agregó: “De principio a fin siempre intentaste. Hoy te has ganado el respeto de todos los chivahermanos, gracias por no dejar de luchar nunca”. Sin dudas un futbolista que se ganó el amor de la afición y que buscará la 13 en el Apertura 2026.

Los números de Omar Govea en el Clausura 2026

Omar Govea se retiró del Clausura 2026 con jugó 15 partidos disputados, disputó un gol ante Cruz Azul en la vuelta de la Liguilla y sumó 1359 minutos. Cabe destacar que en el Apertura 2025 disputó 13 partidos, anotó un gol y sumó 1031 minutos.

Gabriel Milito sobre Omar Govea

Tras la remontada ante Tigres, Gabriel Milito afirmó que Omar Govea es una pieza clave de Chivas al igual que Daniel Aguirre. “Recuerdo que cuando llegamos y empezamos a entrenar, sentimos que tenía unas condiciones ideales para lo que pretendíamos. En la primera pretemporada no entendíamos por qué no había jugado más. Lo mismo nos pasó con Dani Aguirre”, confesó el DT rojiblanco.

Y agregó: “Omar (Govea) es un jugador con una categoría distinta, diferente, que en los momentos donde el jugador de jerarquía tiene que aparecer, él aparece y está. Hoy hizo un partido sensacional desde todo punto de vista”.

La reacción de la afición de Chivas a la publicación de Omar Govea