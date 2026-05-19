Chivas ya se encuentra de vacaciones luego de la eliminación de la Liguilla. En medio de este contexto afirman que América estaría detrás de Hugo Camberos.

Chivas quedó fuera de la Liguilla tras caer ante Cruz Azul y entró en el periodo de vacaciones hasta el lunes de 15 junio. En medio de este contexto surge la información de que Hugo Camberos sería uno de los jugadores por el que estaría interesado a América. Sin embargo, hay importantes argumentos para pensar que el futbolista formado en Verde Valle no será jugador de las Águilas.

En el Rebaño Sagrado ya se empieza a escuchar un sin fin de rumores sobre lo que puede llegar a suceder en relación a las altas y bajas. En las últimas horas René Tovar informó en X que el Guadalajara estaría interesado en hacerse de los servicios de Jordan Carillo, figura de Pumas en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

En medio de este contexto, surgió la información de que Hugo Camberos sería uno de los futbolistas que interesa desde América. Sin embargo, Jesús Bernal dio a conocer en su canal de YouTube que todo sería un rumor de mercado porque el Guadalajara no estaría dispuesto a negociar a una de sus talentos que formó en Verde Valle.

Hugo Camberos anotó dos goles en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Yo lo dejaría así como un simple rumor. A ver de entrada uno no creo que Chivas esté dispuesto a negociar con el América. Menos por una de las joyas de su cantera para fortalecer a un equipo que va a pelear por el título también seguramente el próximo torneo. Dos, yo no sé si a Hugo Cameros le interesa ir al América. Tal vez él tenga su mira puesta en otras latitudes como en Europa. Entonces yo lo asumiría así como un rumor nada más. Sinceramente dudo que se pueda dar la llegada de Hugo Camberos al equipo del América”, reportó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Por qué Hugo Camberos buscaría salir de Chivas?

A lo largo del Clausura 2026 se habló mucho de la posibilidad de que Hugo Camberos salga del Guadalajara debido a que no es tenido en cuenta por Gabriel Milito. La estadística marca que en el último torneo marcó de goles y sumó 177 minutos en ocho partidos en la fase regular, mientras que en la Liguilla jugó 25 minutos en la vuelta ante Cruz Azul.